Deze politiechef draagt nog een pistool

Ronduit vreselijk vinden zijn politiecollega’s het in Rotterdam. Ze hebben hem gesmeekt te blijven. Toch vertrekt, na 8,5 jaar, hun politiebaas Frank Paauw om chef van de eenheid Amsterdam te worden. Op nadrukkelijk verzoek van de leiding van de Nationale Politie verkast de zestigjarige Paauw naar de hoofdstad. Hij volgt daar Pieter-Jaap Aalbersberg op die Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid werd.

„Ik heb nooit eerder meegemaakt dat op alle niveaus, door leden van de ondernemingsraad tot aan bestuurders, zo nadrukkelijk wordt geprobeerd om een politiebaas te behouden”, zegt Jan Struijs, de voorzitter van de NPB, de grootste politievakbond.

„Rotterdam wilde Paauw niet kwijt omdat hij heel goed omgaat met de bestuurlijke spanningen in de stad. In een omgeving van veel tegenstellingen is Paauw op zijn best”, zegt Struijs. Hij werkte in de jaren negentig als rechercheur in Rotterdam veel samen met toenmalig districtschef Paauw.

Paauw begon zijn loopbaan bij de politie in Den Haag en heeft in Rotterdam rust weten te brengen. Hij volgde in 2010 commissaris Aad Meijboom op die na strandrellen in Hoek van Holland moest opstappen. Bij ongeregeldheden werd een 19-jarige jongen dodelijk getroffen door een kogel van een belaagde agent. De affaire had een trauma veroorzaakt in het korps. Met zijn imposante uitstraling en persoonlijke betrokkenheid bij het wel en wee van collega’s wist de twee meter lange Paauw Rotterdam vrij snel voor zich in te nemen.

Lees ook: Dit profiel van Frank Paauw uit 2010

„Paauw is echt en oprecht. Contacten zijn warm en hij zal iemand nooit publiekelijk afbranden. Hij luistert naar je als je een probleem hebt’’, zegt Roland Ekkers, een van zijn woordvoerders. De politiecommissaris bezocht ook uitvaarten van collega’s. Dat was volgens Ekkers „niet automatisch het geval” bij zijn voorgangers. „Hij is een echte leider.”

Paauw was bij de Nationale Politie portefeuillehouder voetbal en belast met de aanpak van geweld rond voetbalwedstrijden. De politiechef, fan van Ajax, draagt graag zijn uniform en voelt zich nadrukkelijk betrokken bij het uitvoerende politiewerk. „Hij hecht eraan dat hij en de rest van de eenheidsleiding hun executieve status behouden en dus ook een vuurwapen dragen. Dat betekent dan ook dat je de nodige toetsen aflegt”, vertelt Ekkers. Ook dit wijkt af van het beleid van andere leidinggevenden, die vaak afstand houden tot de collega’s op straat.

In zijn laatste jaarverslag presenteerde Paauw aan het eind van 2018 opbeurende cijfers over de aanpak van de criminaliteit. Het aantal overvallen is de afgelopen vier jaar 16 procent minder geworden. De straatroven daalden met 22 procent en de woninginbraken zijn sinds 2014 in de regio Rotterdam met 43 procent afgenomen. Paauw heeft volgens de tweede man van de Landelijke Eenheid Willem Woelders veel ervaring „met grotestedenproblematiek en de actieve rol van de politie daarin ”. Woelders werkte jarenlang in de hoofdstad. Paauw is volgens hem „een prima keuze” voor de hoofdstad met de nog onervaren burgemeester Femke Halsema.

Paauw is volgens vakbondsman Struijs buitengewoon discreet. „Hij kent de meeste geheimen van de Nederlandse politie en zal er nooit misbruik van maken.” De meest genoemde eigenschap van Paauw is zijn gevoel voor humor. Hij imponeerde collega’s toen hij in 2009, als plaatsvervangend korpschef Haaglanden, samen met de Haagse korpschef Henk van Essen deelnam aan de televisiequiz Twee voor Twaalf. „We zijn gekomen om te spelen, niet om geld te verdienen”, zei Paauw tegen presentatrice Astrid Joosten. Ze haalden de derde, finale ronde maar verloren die met 11 euro verschil van een medisch specialist en een werknemer van een tankstation . Ze kregen een pennenset als troostprijs .