De Verleiders zeggen sorry voor ‘domme uitspraken’ in DWDD

Het theatergenootschap De Verleiders heeft maandag excuses aangeboden voor de omstreden uitspraken die de acteurs onlangs in De Wereld Draait Door deden over privacyvraagstukken. De spelers erkenden in dezelfde talkshow dat ze tijdens de eerdere uitzending “een aantal domme dingen hebben gezegd” en boden aan minister van Binnenlandse Zaken Kajsa Ollongren (D66), die ook aan tafel zat, hun excuses aan.

De zaak draait om een uitzending van De Wereld Draait Door waarin de vijf acteurs van De Verleiders reclame maakten voor hun toneelstuk #ikhebnietsteverbergen. De mannen stelden die avond onder meer dat contactloos betalen onveilig is en dat banken het beheer van rekeningen over gaan nemen. Ook zou iedereen die in een “moslimwijk” woont en een zak kunstmest koopt, gevolgd worden door de AIVD.

De uitspraken kwamen de mannen meteen op felle kritiek te staan. RTL-techjournalist Daniël Verlaan ontdekte een reeks feitelijke onjuistheden en vroeg zich openlijk af waarom de mannen deze uitspraken ongestoord konden doen op nationale televisie. Minister Ollongren, verantwoordelijk voor de AIVD, noemde de uitlatingen “factfree”. “Het werk van de aivd is geen toneelstuk”, zei zij op Twitter.

Lees ook: Ophef over De Verleiders in DWDD, Matthijs zegt sorry

‘Gechargeerd’

DWDD-presentator Matthijs van Nieuwkerk gaf toe dat hij was tekortgeschoten in “kritische verbazing”. Ook kondigde hij aan dat De Verleiders terug zouden keren naar de studio, om samen met Ollongren aan tafel te gaan. Maandag was het zover: met onderzoeksjournalist Huib Modderkolk als factchecker gingen de partijen in gesprek.

George van Houts stelde spijt te hebben van de uitspraak over de kunstmest. Hij noemde het “een gechargeerd voorbeeld” en zei dat het “niet de bedoeling was verwarring te zaaien”. Ook betreurde hij de link met de AIVD te hebben gelegd. Wel benadrukte de acteur dat theatermakers “chargeren om het voor het publiek voelbaar te maken”.