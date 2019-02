Bengaalse kaper was mogelijk ongewapend en verward

De kaper die zondag door commando’s werd doodgeschoten in de Bengaalse stad Chittagong, had geen echt wapen bij zich. De politie meldde maandag dat hij een neppistool had, maar hield het later voor mogelijk dat hij helemaal ongewapend was, meldt persbureau AP. De man zou geprobeerd hebben de cockpit binnen te dringen omdat hij met de premier wilde spreken.

De man kaapte een Boeing 737-800 van Biman Bangladesh Airlines die onderweg was van de Bengaalse hoofdstad Dhaka naar Dubai in de Verenigde Arabische Emiraten. Toen hij probeerde de cockpit binnen te dringen, maakte het toestel een noodlanding in Chittagong. Daar vielen commando’s het vliegtuig binnen en schoten de kaper neer. Alle 148 inzittenden werden in veiligheid gebracht.

Volgens de politie lijkt het erop dat de man “geestelijk instabiel” was, meldt persbureau Reuters. Hij zou problemen gehad hebben met zijn vrouw. Nader onderzoek moet nog uitwijzen wat er precies is gebeurd. Het gaat om een man van 24 die nog bij zijn ouders woonde. Volgens de politie had de man een “slechte reputatie”, aldus AP.

Of de man een wapen bij zich had, wordt nog onderzocht. De luchtvaartautoriteit noemde het een “grote vraag” hoe hij met een pistool aan boord van een vliegtuig zou kunnen komen. De Bengaalse minister van Luchtvaart, Mahbub Ali, zei dat er vooralsnog geen aanwijzingen zijn dat de man op de luchthaven van Dhaka in het bezit was van een wapen. De luchtvaartautoriteit weet nog niet of de man zelf ook schoten heeft gelost.

Correctie (25 februari 2019): In de kop boven een eerdere versie van dit bericht stond dat er 138 mensen aan boord van het toestel waren. Het waren er 148.