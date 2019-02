VN veroordelen ‘buitensporig geweld’ bij Venezolaanse grens

De Verenigde Naties hebben de gewelddadige acties van de veiligheidsdiensten en burgermilities in Venezuela op zaterdag en zondag scherp veroordeeld. In totaal vielen er bij confrontaties aan de grens in twee dagen vier doden en meer dan driehonderd gewonden. Ordetroepen traden op verschillende plekken hard op tegen demonstranten en groeperingen die noodhulp van de Verenigde Staten en buurlanden de grens over wilden brengen. De veiligheidsdiensten zetten onder meer rubberkogels, traangas en hagel in.

De Hoge Commissaris voor de Mensenrechten, Michelle Bachelet, riep zondag president Maduro op “het buitensporig geweld tegen ongewapende demonstranten en gewone burgers” te beëindigen. Ook veroordeelde zij de betrokkenheid van burgermilities, die in opdracht van Maduro opereren en colectivos worden genoemd. Volgens Bachelet kent de regio “een lange en sinistere geschiedenis” van de inzet van dit soort groepen. “Het is heel zorgwekkend om ze op deze manier in Venezuela openlijk te zien werken”, zei de Hoge Commissaris.

Op zaterdag deserteerden al zo’n zestig Venezolaanse militairen. Op zondag kwamen daar zo’n veertig andere soldaten bij. Van de massale desertie waar de oppositie op hoopte is vooralsnog echter nog geen sprake.

Felle retoriek Guaidó

Oppositieleider en parlementsvoorzitter Juan Guaidó - die zichzelf in januari uitriep tot interim-president van Venezuela - reageerde zaterdagavond eveneens fel op het gewapende optreden van de Venezolaanse veiligheidsdiensten. Volgens hem moet de internationale gemeenschap overwegen “alle opties” open te houden om de crisis in zijn land te beëindigen. De stevige retoriek ligt in lijn met de woorden van president Trump, die op verschillende momenten heeft gehint naar mogelijke militaire betrokkenheid. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken zei zondag dat “de dagen van Maduro zijn geteld”.

Guaidó - die door zo’n vijftig landen wordt beschouwd als het legitieme staatshoofd van Venezuela - heeft maandag in Colombia een overleg met onder ander de Amerikaanse vice-president Mike Pence over de situatie in Venezuela. In de Colombiaanse hoofdstad Bogotá wordt daarnaast een spoedvergadering gehouden met de Lima-groep, een verzameling van veertien Latijns-Amerikaanse landen.