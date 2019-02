VN: opnieuw hoogste aantal burgerdoden in Afghanistan

Niet eerder vielen zoveel burgerdoden door het oorlogsgeweld in Afghanistan als in 2018. Volgens een rapport van de Verenigde Naties (VN) kwamen vorig jaar 3.804 mensen om, een stijging van 11 procent ten opzichte van 2017. Het aantal gewonden onder de Afghaanse bevolking kwam uit op 7.189.

Redenen voor het toenemende aantal slachtoffers zijn de opgevoerde aanslagen door het anti-regeringskamp - voornamelijk de Talibaan - in aanloop naar de verkiezingen van 20 oktober en een van de dodelijkste aanslagen ooit in de hoofdstad Kabul op 27 januari 2018 waarbij bijna 100 mensen om het leven kwamen.

De Talibaan: werken aan vrede door aanslagen te plegen

Daarnaast is Islamistische Staat sinds de verliezen in het Midden-Oosten steeds actiever geworden in Zuid-Azië, waaronder Afghanistan. De terreurorganisatie pleegt veel zelfmoordaanslagen en zoekt daarbij vaak burgerdoelen zoals scholen, moskeeën of bloedbanken uit. Volgens Human Rights Watch zouden er sinds de komst van IS meer “humanitaire grenzen” worden overschreden.

Luchtaanvallen

Toch vallen ook steeds meer doden door luchtaanvallen van pro-regeringstroepen die worden gesteund door de internationale coalitie, waaronder Nederland, de VS, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. Vooral de VS voeren de afgelopen jaren steeds vaker luchtaanvallen uit. Vorig jaar zijn daarbij voor het eerst meer dan 500 burgers om het leven gekomen, volgens het VN-rapport. De meeste slachtoffers vallen door acties van de Afghaanse veiligheidsmachten.

Tadamichi Yamamoto, secretaris-generaal en speciaal VN-gazant voor Afghanistan, noemt de conclusies van het rapport “diep verontrustend en onacceptabel”. Hij roept alle kampen op tot actie om “een verdere escalatie van het aantal burgerslachtoffers en verwoeste levens” te voorkomen.

In 2014 trokken veel NAVO-landen hun troepen terug uit Afghanistan. Nadat bleek dat de Talibaan er weer sterker werd en IS zich naar het gebied verplaatste, kwamen verschillende landen daarop terug. In 2017 besloot Nederland zestig extra militairen naar het land te sturen die samen met de aanwezige Duitse militairen Afghaanse troepen zouden trainen. Nederland blijft tot zeker eind 2021 aan de missie bijdragen.