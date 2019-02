Twintig doden bij ontploffing landmijn in Syrische regio Hama

Een landmijn die door de terreurorganisatie Islamitische Staat is achtergelaten in het westen van Syrië, heeft zondagochtend aan meer dan twintig mensen het leven gekost. Dat meldt persbureau AP op basis van berichtgeving door het staatspersbureau SANA en lokale bronnen.

Het explosief kwam zondagochtend tot ontploffing, toen een busje vol arbeiders er overheen reed. Dat gebeurde in de buurt van het centrum van de stad Salamiyah in het gouvernement Hama.

Landmijnen achtergelaten

Een deel van het platteland van Hama was een tijd onder controle van IS. Strijders van die groep hebben daar veel landmijnen gelegd. Die explosieven zijn achtergebleven toen de terroristische organisatie door de SDF (de coalitie van Koerdische strijders en Syrisch-Arabische rebellen) in het najaar van 2017 uit hetzelfde gebied werd verdreven.

Er worden vaker burgers en voertuigen door de exploderende landmijnen getroffen. Niet ver van de plek van het ongeluk dat zondag plaatsvond, ging eerder deze maand een ander explosief af. Toen vielen zeven doden. In de eerste berichten over de explosie bij Salamiyah werd melding gemaakt van 24 doden. Volgens SANA waren de inzittenden van de bus landbouwarbeiders die truffels zouden gaan oogsten.

Salamiyah ligt in de buurt van de stad Hama, de hoofdstad van het gelijknamige gouvernement in het westen van Syrië: