Prinses wordt eerste vrouwelijke Saoedische ambassadeur in VS

Saoedi-Arabië maakte zaterdag bekend dat prinses Reema bint Bandar al-Saud is benoemd tot ambassadeur in de Verenigde Staten. Daarmee is zij de eerste vrouw die ooit een dergelijke diplomatieke rol zal bekleden voor Saoedi-Arabië, meldt de BBC.

Lees ook deze column van Carolien Roelants: Verandering in Saoedi-Arabië omvat ook foltering van vrouwen

De prinses, die zelf in Washington D.C. opgroeide omdat haar vader in de periode van 1983 tot 2005 ook Saoedische ambassadeur in de VS was, treedt in een turbulente tijd in functie. De relatie tussen de Verenigde Staten en Saoedi-Arabie staat onder druk nadat journalist Jamal Khashoggi werd vermoord op het Saoedische consulaat in Istanbul.

Nadat zij in Washington D.C. haar bachelor in Museum Studie behaalde, keerde de prinses terug naar Saoedi-Arabië in 2005 en werkte in het bedrijfsleven. Zij was onder andere mede-oprichter van een combinatie van een sportschool en een spa voor vrouwen.

Ontkenning

De huidige ambassadeur, Khalid bin Salman, een jongere broer van kroonprins Mohammed bin Salman, zal teruggaan naar Saoedi-Arabië om staatssecretaris van Defensie te worden. Na de dood van Khashoggi ontkende hij dat de moord had plaatsgevonden.

De internationale gemeenschap gelooft echter dat Khashoggi’s dood een moord met voorbedachten rade was. Een team van VN-onderzoekers reisde recent naar Istanboel af, waarna zij bekendmaakten dat zij reden zagen om te denken dat het ging om een “brute en geplande moord”.

Zij zullen in juni hun volledige rapport presenteren. Het is nog niet duidelijk of zij bewijs hebben dat de opdracht van kroonprins Mohammed bin Salman zelf kwam.