Politie Jeruzalem arresteert voorzitter islamitische stichting na onrust Tempelberg

De Israëlische politie heeft zondagochtend de islamitische geestelijk leider gearresteerd die namens een stichting toezicht houdt op de Tempelberg en de daar gevestigde Al-Aqsa-moskee. Ook zijn plaatsvervanger is opgepakt. Dat meldt het persbureau AP. De arrestatie volgt op een week van protesten in Jeruzalem.

Sheikh Abdelazeem Salhab is de directeur van de islamitische stichting Waqf, die rapporteert aan de regering van Jordanië. De politie beschuldigt de stichting van pogingen om een doorbraak te forceren in de status-quo van de toelatingsregels van de Tempelberg, waar in 2003 een deel van de belangrijke Al-Aqsa-moskee werd afgesloten. In het zogeheten Bab al-Rahma, de ‘Golden Gate’, was een organisatie in gevestigd die zou zijn verbonden aan de militante groepering Hamas. Volgens de stichting Waqf is die organisatie inmiddels ontbonden.

Bidden in afgezet deel

Afgelopen week probeerden Palestijnse actievoerders het afgesloten Golden Gate-terrein op te komen. Dat zorgde voor onrust op de Tempelberg. Vrijdag kwamen nog meer mensen daar naartoe, nadat leden van Waqf daartoe hadden opgeroepen. Bij de protesten werd het hek opengebroken. Tientallen demonstranten zijn opgepakt, volgens de Israëlische politie werden vrijdag zestig arrestaties verricht.

De Tempelberg is een van de belangrijkste heiligdommen in de islam en een symbool van Palestijns nationalisme. Niet-moslims hebben beperkte toegang tot de Tempelberg en mogen daar niet bidden. In afgelopen jaren zijn vaker rellen geweest rond de Tempelberg. Volgens een woordvoerder van Waqf is het echter “hoogst ongebruikelijk” dat de moslim-geestelijke van de stichting wordt opgepakt. De krant Haaretz citeert: “Salhab is hoogstgeplaatste Jordanese autoriteit in de [Palestijnse] gebieden. Twintig jaar geleden zou de politie hem hebben opgebeld als zij hem wilden verhoren. Maar om 5 uur ‘s ochtends naar het huis van een 75-jarige man komen, dat is onacceptabel.”