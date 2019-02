Nuis haalt derde plek op WK sprint in Heerenveen

Kjeld Nuis heeft zondag op de WK sprint in Heerenveen de bronzen medaille veroverd. De Zuid-Hollandse schaatser klom dankzij een sterke 1.000 meter, met ritwinst in een tijd van 1.07,80, van de vierde naar de derde plaats in het eindklassement. De WK werd gewonnen door de Rus Pavel Koelizjnikov. Het zilver was voor de Japanner Tatsuya Shinhama.

Koelizjnikov reed in de laatste rit tegen Kai Verbij de tweede tijd (1.08,62). Daarmee stelde hij zijn derde wereldtitel veilig. Hij was eerder in 2015 en 2016 de beste sprinter van de wereld.

Verbij, die zondag op de 1.000 meter de zesde tijd reed (1.08,85), belandde in het eindklassement op de vijfde plek. De Nederlandse wereldkampioen op de kilometer had na zijn mislukte wissel een dag eerder, een podiumplaats al uit zijn hoofd moeten zetten. Collega-sprinter Hein Otterspeer sloot de WK in het sfeervolle Thialf af op de achtste plek.

Vrouwen

Eerder op zondag grepen de Nederlandse vrouwen naast de medailles. De Japanse Nao Kodaira veroverde voor de tweede keer de wereldtitel sprint. Kodaira reed op de afsluitende 1.000 meter de derde tijd (1.14,96) en stelde daarmee haar eindzege in het klassement veilig. Haar landgenote Miho Takagi zegevierde op de 1.000 meter in een tijd van 1.14,56.

Sanneke de Neeling was de beste Nederlandse. Met de zesde tijd op de 1.000 meter (1.15,28) klom ze van de achtste naar de zesde plaats in de eindrangschikking. Jutta Leerdam belandde tijdens haar WK-debuut op de tiende plaats en Letitia de Jong kwam uit op de dertiende plek. (ANP)