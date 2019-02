Hoe gaan we om met mensen die terugkeren uit het kalifaat?

Deze week bleek met het dossier rond de terugkeer van Syriëgangers hoezeer het loont als redacteuren langere tijd in een onderwerp duiken. De Britse IS-vrouw Shamina Begum was deze week wereldnieuws. Verslaggever Thomas Rueb kon snel optekenen dat haar man een jihadist uit Arnhem is. Het relaas van Begum werpt nieuw licht op zijn leven. Thomas weet waar hij het over heeft: hij sprak eerder zo’n honderdvijftig uur met de bekendste Syriëganger van Nederland: Laura H.

Een andere specialist op dit onderwerp is correspondent Gert Van Langendonck, die eerder IS-vrouwen opzocht in Syrie. Hij zette deze week op een rij waarom het zo complex is om hen naar Nederland te halen.

De kwestie is weer actueel nu president Trump Europa heeft gemaand ‘haar’ jihadisten terug te nemen. Hij heeft gelijk, concludeerden wij in het hoofdredactioneel commentaar. Lees hier waarom.

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Gert Van Langendonck en verslaggever Kees Versteegh beantwoorden maandag tussen 14.00 en 15.00 uur vragen over IS en de terugkeerders. En lees vooral ook het verhaal van Kees, waarin hij de vier typen Nederlandse Syriëgangers op een rij zet.

En wat als de Syriëgangers terug zijn? Jeugdzorg is er in elk geval klaar voor, ontdekte redacteur Ingmar Vriesema. Lees hier wat hun plan voor de IS-kinderen behelst.

Omgaan met de volwassen kalifaatgangers zal wellicht nog ingewikkelder worden. Dat bleek wel uit het interessante interview dat Andreas Kouwenhoven, ook een van onze specialisten op dit terrein, hield met Najib Tuzani. De oud-politiechef is nu een van de belangrijkste adviseurs van de overheid over moslimextremisme, en waarschuwt dat vaak te veel wordt verwacht van deradicalisering.

Tot slot: dit zijn mijn laatste weken op de redactie, binnenkort ga ik met een sabbatical. Heeft u nog vragen voor mij? Op vrijdag 1 maart zit ik tussen 14 en 16 uur klaar om ze te beantwoorden, op onze website.