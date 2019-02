Franchisenemers onderhandelen over doorstart Intertoys

De ruim honderd franchisenemers van Intertoys willen de failliet verklaarde speelgoedketen overnemen om een doorstart te maken. Dat bevestigt een van de curator van Intertoys zondag tegen NRC na berichtgeving van De Telegraaf. Naast de ondernemers zijn nog drie partijen geïntresseerd in een mogelijke doorstart.

Meer dan honderd van de 386 Intertoys-filialen in Nederland zijn van franchisenemers. Hun winkels vallen niet onder het faillissement. Nu onderhandelen deze ondernemers samen over een doorstart voor 100 tot 150 winkels.

‘Duurzaam bedrijfsmodel’

Lensink benadrukt dat het eerst zaak is alle franchisenemers op één lijn te krijgen. Dit omdat de ondernemers normaliter niet samenwerken, en niet vanzelfsprekend dezelfde mening hebben over de invulling van de toekomst van het bedrijf. Daaraan wordt nu gewerkt. “Het zou leuk zijn als dat zou kunnen slagen”, zegt curator Joris Lensink.

Het is in het belang van de franchisenemers dat er een doorstart komt. Maar dit belang wordt mogelijk ook gediend als een derde partij de keten voortzet, stelt de curator. Wie de drie andere potentiële kopers zijn, dat wil de bewindvoerder nog niet zeggen.

De franchisenemers zouden zelf een “duurzaam” bedrijfsmodel willen invoeren, niet “volgehangen” met schulden, zo is te lezen in De Telegraaf. “Vergelijkbaar met Hema”, waar de eigenaren van zelfstandige winkels ook mogen meebeslissen over de toekomst.

Lees ook: Nooit meer het grote speelgoedboek van Intertoys

Intertoys werd donderdag failliet verklaard. De speelgoedwinkelketen kwam volgens topman Roland Armbruster in geldproblemen door teleurstellende resultaten in december. De verkoop in de Sinterklaas- en kerstmaand is belangrijk voor speelgoedverkopers.