Dodental India door giftige sterkedrank opgelopen tot 150

Het aantal mensen dat is overleden na het drinken van een giftige sterkedrank is opgelopen tot zeker 150. Zaterdagavond was nog sprake van 93 doden. Volgens een ambtenaar van de noordoostelijke staat Assam, waar het incident heeft plaatsgevonden, hebben “zeker 1.500 mensen van de drank gedronken”. Er zijn nog eens 170 mensen opgenomen in drie ziekenhuizen in de omgeving, schrijft persbureau Reuters.

De sterke drank was vermengd met de stof methylalcohol die het zenuwstelsel aantast. Donderdag werden de eerste slachtoffers al opgenomen en de verwachting is dat er de komende dagen zich nog nieuwe slachtoffers zullen melden. De minister van Volksgezondheid van Assam zei tegen Reuters dat er al monsters van de sterke drank zijn genomen voor forensisch onderzoek.

Tien distilleerderijen

De meeste slachtoffers zijn medewerkers van theeplantages in Assam. De drank zou zijn gemaakt in zo’n tien verschillende distilleerderijen in de omgeving. De politie heeft tot nu toe zestien mensen gearresteerd. Zij worden nu verhoord om erachter te komen waar de giftige stof vandaan komt, aldus de lokale politiechef.

In India komen vaker mensen om na het drinken van illegaal-geproduceerde alcoholische dranken. Zo’n twee weken geleden overleden nog ruim 100 mensen na het drinken van vergiftigde alcohol in de twee noordelijke staten Uttarakhand en Uttar Pradesh.