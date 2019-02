De schaduw van Fortnite hangt over de gamemarkt

De belegger die in gameontwikkelaars investeert moet halverwege vorig jaar gedacht hebben: dit worden mooie tijden. Activision Blizzard (AB) stond op het punt met een uitbreiding te komen van de populaire game Destiny 2 . Take-Two Interactive zou in oktober het langverwachte tweede deel uitbrengen van westernreeks Red Dead Redemption . En in november volgde dan Electronic Arts (EA) met de nieuwste Battlefield . Stijgende koersen van de drie in de Verenigde Staten genoteerde bedrijven leken gegarandeerd.

Begin februari liggen die aandelen in duigen. Op de dag dat EA en Take-Two met kwartaalcijfers komen, duiken de fondsen met respectievelijk 12 en 13 procent. Activision Blizzard wordt meegesleurd en sluit die dag af met een min van 10 procent. Hier komt de verrassing: de cijfers waren niet eens slecht. Electronic Arts zette 1,3 miljard dollar (1,15 miljard euro) om, een stijging van ruim 10 procent vergeleken met hetzelfde kwartaal een jaar ervoor. Bij Take-Two was die stijging zelfs 160 procent, uitkomend op 1,2 miljard dollar. Activision Blizzard boekte een week later de beste financiële resultaten in zijn geschiedenis. Toch kondigde het aan 10 procent van zijn personeel te ontslaan.

Er is iets aan de hand in de game-industrie. Welke analist je ook spreekt, welk rapport je er ook op naslaat, steeds komt hetzelfde woord terug: Fortnite, de succesgame die sinds die in 2017 uitkwam 2,4 miljard dollar opbracht. Dat is meer dan welke Star Wars-film dan ook.

In het spel sturen honderd gamers allerhande kleurrijke figuren aan die een virtuele doodsstrijd leveren totdat er één overblijft (de zogeheten battle royale-modus, vernoemd naar de Japanse cultfilm waarin een groep scholieren op een eiland wordt gezet en elkaar moet afmaken).

Waar je voor de nieuwe FIFA 70 euro betaalt, is Fortnite gratis te downloaden. Geld geef je uit aan aankopen in het spel, zoals wapens voor de personages waarmee je strijdt. Een groot deel van de 200 miljoen gebruikers spendeert jaarlijks gemiddeld 85 dollar aan dit soort aankopen.

Verdienmodel omgegooid

Terug naar die dalende koersen. De cijfers in februari waren dan wel beter dan vorig jaar, maar lager dan analisten verwachtten. Vooral de vooruitzichten baarden hen zorgen: EA zet dit kwartaal 200 miljoen dollar minder om dan verwacht, Take-Two een soortgelijk bedrag en AB denkt dat de omzet het hele komende jaar 20 procent daalt. Dit is de vrees die over de markt hangt: Fortnite begint nu echt aan het succes van de traditionele gamebedrijven te knagen. Dus daar gingen de beleggers toen de cijfers tegenvielen. „De gamemarkt verkeert in een transitiefase”, zegt Wim Zwanenburg van Stroeve Lemberger Vermogensbeheer. „Fortnite heeft het verdienmodel voor games omgegooid. Daar komt bij dat veel ‘momentumbeleggers’ in game-aandelen zitten. Die stappen snel uit als de resultaten minder zijn, waardoor de koersen een volatiel karakter hebben.”

Jurre Pannekeet volgt voor marktanalysebureau Newzoo de game-industrie. Hij twijfelt of Fortnite wel zo veel klanten afsnoept van bedrijven als Take-Two. De mensen die het spelen zijn volgens hem hele andere gamers dan het soort dat verknocht is aan Red Dead Redemption. Hij ziet in de koersreactie vooral te hoge beleggersverwachtingen die nu gecorrigeerd zijn.

Maar de schaduw van Fortnite hangt wel degelijk over de markt, zegt hij. Begin februari bracht EA Apex Legends uit. De game werkt met een battle royale-systeem. Het is gratis. Geld wordt verdiend met aankopen in de game. Fortnite-kloon of niet, het maakt beleggers én gamers niet uit. Binnen een week werd-ie 25 miljoen keer gedownload. Dat kreeg Fortnite niet voor elkaar. EA’s verlies van februari is alweer goedgemaakt.