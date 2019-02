Bral is weinig prikkelende getapte jongen

Cabaret Sex met Sjaak door Sjaak Bral. Gezien: 23/2 in Diligentia, Den Haag. Tournee t/m 18/5. Inl. sjaakbral.nl ●●●●●

Sjaak Bral valt met de deur in huis. „Het leven ziet er beter uit als je geneukt hebt,” luidt het openingslied van zijn nieuwe programma – en een kleine twee uur later is dat ook weer het slotlied. Wat zich in de tussentijd afspeelt, laat zich enigszins samenvatten als een pleidooi voor seks in alle mogelijke combinaties en standen. Alles kan, zegt Bral, en alles mag. En ter illustratie geeft hij sekstips, gelardeerd met verhalen over de bezoeken die hij naar zijn zeggen bij wijze van research heeft gebracht aan erotisch bedoelde oorden als een Thais bordeel, een SM-meesteres en een parenclub.

Bral is een buitenbeen in de cabaretsector, al was het maar omdat hij zijn lachgrage publiek voornamelijk vindt in Den Haag en omstreken. Ook maakt hij elk jaar een oudejaarsconférence, waarin hij slimme grappen over de actualiteit afwisselt met moppigheden van grover allooi.

Sex met Sjaak (in de oude x-spelling) slaat echter door naar één kant. Hier en daar doet zich nog wel een goedaardig grapje voor, zoals het advies aan getrouwde stellen om zich vóór aanvang nog even een praktische vraag te stellen: „Zijn werkelijk álle kinderen naar opa en oma gebracht?” Maar verder grossiert Bral vooral in het soort kwinkslagen waarmee men de getapte jongen kan uithangen. Zoals zijn motto „Beter recht erin dan scheef ernaast.”

Iets dubbels zit er trouwens ook wel in. Enerzijds is deze voorstelling een ode aan alles wat volgens Bral leuk en lekker is, maar aan de andere kant lopen de meeste bordeelverhalen uit op een anticlimax – buikkramp in een smerig kamertje in Thailand, onbegrip bij de SM-meesteres. Hij zegt zijn publiek met dit programma te willen prikkelen. Maar zo prikkelend is dat nu ook weer niet.