Bijna veertig doden in Nigeria door verkiezingsgeweld

Het aantal doden rondom de presidentsverkiezingen in Nigeria, die zaterdag en zondag werden gehouden, is opgelopen tot zeker 39. Dat meldt persbureau AP op basis van cijfers van een organisatie die toezicht houdt op de verkiezingen. Er vonden verschillende aanvallen plaats in het West-Afrikaanse land, onder andere door extremistische groepen.

Een van de slachtoffers was een werknemer van de kiescommissie. Volgens de voorzitter van de commissie zijn verschillende van zijn werknemers, die de verkiezingen bij de stembussen in goede banen proberen te leiden, zaterdag en zondag blootgesteld aan “intimidatie, ontvoeringen, gijzelingen en geweld”.

Bekijk ook deze In Beeld-serie over de verkiezingen: Het meest bevolkte en economisch sterkste land van Afrika stemt

Een van de meest dodelijke incidenten vond plaats op zo’n vijftien kilometer ten westen van oliestad Port Harcourt, in het zuiden van het land. Bij een schietpartij tussen het Nigeriaanse leger en een gewapende groepering kwamen een luitenant en zes militanten om. Het gevecht ontstond nadat de gewapende mannen een belangrijke weg hadden gebarricadeerd.

Boko Haram

Zaterdag werden verschillende stemlokalen onder vuur genomen. Op een andere plek werden een lokale politicus en zijn broer gedood. In Maiduguri, een stad in het noordoosten van Nigeria, vonden die dag meerdere explosies plaats. Terreurorganisatie Boko Haram eiste de aanslag, waarbij zeker twaalf slachtoffers vielen, op. De extremistisch-jihadistische organisatie riep Nigerianen eerder op niet te gaan stemmen.

Het aantal slachtoffers ligt vooralsnog lager dan bij andere Nigeriaanse verkiezingen. Vier jaar geleden vonden ongeveer honderd Nigerianen de dood rondom de verkiezingen. In 2011 lag het dodental zelfs op achthonderd. Wel vielen de slachtoffers toen nádat de uitslag bekend werd gemaakt.

De grootste kanshebbers in de verkiezingen zijn de 76-jarige zittende president Muhammadu Buhari en oppositieleider Atiku Abubakar (72). Volgens de voorzitter van de kiescommissie zal de verkiezingsuitslag “binnen afzienbare tijd” bekend gemaakt worden. De verwachting is echter dat de twee topkandidaten zó dicht bij elkaar zullen eindigen dat het lastig wordt een winnaar uit te roepen. Zo wordt het waarschijnlijk de spannendste race sinds het militaire regime in 1999 ten einde kwam.

Lees ook dit artikel van NRC-correspondent Bram Vermeulen over de verkiezingen: Sociale media zijn in Nigeria dodelijk