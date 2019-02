Alleen nog Chinees op de borden bij ADO Den Haag

Op de reclameborden bij ADO komen om de paar minuten tekens voorbij die waarschijnlijk geen Haagse supporter op de tribune kan lezen. De tekst op de borden mikt ook niet op hetzelfde publiek als Smits Uien en Zandvliet Vleeswaren. Sportmarketing Yingsheng Sports adverteert voor de tv-kijkers in China.

De directeur van het bedrijf zag het helemaal voor zich toen hij in de zomer met ADO Den Haag om de tafel zat. Naast uitingen op de boarding langs het veld, kocht hij voor enkele duizenden euro’s aan advertenties op de backdrops, de borden die als achtergronddecor dienen bij tv-interviews. Tevens huurde Quangcheng Zhang een skybox, wat gemiddeld 40.000 euro per seizoen kost.

Allemaal vanwege de komst van zijn zoon, Yuning, de enige Chinese international in Europa. Zo kon hij zijn zoon aanmoedigen én vermarkten. Want als Yuning Zhang (22) in actie komt, is het idee, dan zouden voetbalfans in Beijing en Shanghai meekijken. Prettig voor de public relations van de spits, prettig voor het bedrijf van zijn vader én prettig voor ADO. De club kan zich zo profileren in China, geheel naar de wens van de clubeigenaren uit Beijing.

Maar het liep anders. Vrijdag, ruim een half jaar na zijn komst, maakte ADO bekend dat de huurovereenkomst met Zhang en diens Engelse club West Bromwich Albion is ontbonden. De spits speelde dermate weinig dat hij is teruggekeerd naar zijn vaderland, waar hij zaterdag zag hoe zijn nieuwe team Beijing Guan met 2-0 verloor van Shanghai SIPG in het duel om de Chinese Supercup.

Wat voor ADO de gedroomde entree naar China leek te zijn, werd een niet-scorende invalspits die werd achtervolgd door blessures en commerciële beloften.

Alwéér. Het overkwam Zhang ook bij Werder Bremen, de Duitse club waar hij vorig seizoen aan was verhuurd zonder ook maar een minuut in het eerste elftal te spelen. Ook bij Werder was zijn vader sponsor, voor zo’n miljoen euro per jaar. Bij West Bromwich Albion, dat hem in 2017 voor 6 miljoen euro overnam van Vitesse en Zhang nu aan Beijing Guan heeft verkocht, speelde hij ook geen minuut.

In Den Haag gloorden er wél kansen. De club was al langer op zoek naar een speler met een cv en paspoort als de zijne. Talentvol én Chinees. Ideaal voor de relatie met de aandeelhouders uit China, met wie de club een valse start kende, tot juridische twisten in de rechtszaal aan toe.

De livestream van Zhangs presentatie werd zo’n 600.000 keer aangeklikt, een fractie van alle inwoners van China, als het tenminste Chinezen waren die online meekeken. Bij ADO zagen ze hoe de horizon zich verbreedde. Met bijna 1,4 miljard Chinezen is het verleidelijk om groter te denken dan de club deed toen een Rijswijkse zakenman er nog de baas was.

Diners en beleefdheden

Toen de club begin dit jaar zo’n vijftig Chinese ondernemers uitnodigde voor een rondleiding, was Zhang present. ADO-directeur Mattijs Manders voerde het woord, terwijl de speler handen schudde van potentiële sponsoren. De zakenlui reageerden positief, hoewel ze bij ADO weten dat Chinezen niet zomaar toehappen. Eerst zal er een spel van verleiden aan voorafgaan, vol beleefdheden en wederzijdse gestes.

Manders weet er alles van. Na zijn vele trips naar China is hij inmiddels enigszins thuis in de wijze waarop Chinezen zakendoen. Krijgt hij een visitekaartje toegestopt – altijd met twee handen – dan neemt hij die met eerbied aan. Wordt hij bij een diner met zijn gezicht naar de entree geplaatst, dan is hij tot voornaamste gast bestempeld en is het de bedoeling om met iedere gast die binnenkomt oogcontact te maken. De etentjes en meetings zijn het tegenovergestelde van een Nederlandse netwerkborrel op vrijdagmiddag in de kroeg.

Zijn ontmoetingen hebben geleid tot oefentrips in de zomer en de uitwisseling van trainers en spelers met Chinese clubs. Kleine stappen vooruit. De komst van Zhang was een grotere. Hij was een gedroomd boegbeeld, een die in Scheveningen ongestoord een harinkje kon happen, maar in China prijkt op billboards.

Alleen is Zhang bij ADO slechts een maand fit geweest. Nadat hij de seizoensvoorbereiding als topscorer was geëindigd, vertrok hij naar de Azië Cup voor spelers onder 23 waarvan hij geblesseerd terugkeerde. Sindsdien was hij nooit in staat om serieus te concurreren met de andere spitsen. ADO zag desondanks voldoende perspectief, Zhang niet.

Vader Quancheng heeft na het vertrek van zijn zoon laten weten dat hij sponsor blijft. Hij voelt een band met de club. Tijdens het duel met Ajax was zijn bedrijf vaak in beeld voor de tv-kijkers in China, waarvan niemand weet hoeveel het er nou precies zijn.