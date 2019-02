Ajax wint ruim van ADO: 1-5 in Den Haag

Ajax heeft zondag met flinke cijfers gewonnen van ADO Den Haag. Na een moeizame start voor de Amsterdamse club werd het in de hofstad 1-5.

In de beginfase kreeg Ajax meerdere kansen, maar de openingstreffer werd gemaakt door El Khayati van ADO. Hij wist te scoren uit een corner in de 36ste minuut. Donny van Beek schoof na drie minuten echter al de gelijkmaker binnen en in de extra tijd van de eerste helft benutte Dusan Tadic een strafschop. Die penalty, bij een stand van 1-1, werd door scheidsrechter Jeroen Manschot toegekend na tussenkomst van de VAR.

Na rust liep Ajax, ondanks druk van de thuisploeg, verder uit door doelpunten van Hakim Ziyech (tweemaal) en Kasper Dolberg. Met de uitslag in de uitwedstrijd is Ajax verder ingelopen op eredivisiekoploper PSV. Het verschil tussen de ploegen is nu nog één punt. PSV speelt later op zondag in Eindhoven tegen Feyenoord.

Protest Ajax-fans

De politie in Den Haag hield zondagmiddag, terwijl de wedstrijd gespeeld werd, enkele ADO-supporters vast op het Malieveld. De ADO-fans waren daar naartoe gekomen om Ajax-fans op te wachten, die wilden demonstreren omdat zij al jaren uitwedstrijden bij ADO niet mogen bijwonen. De politie noemde de sfeer op het Malieveld zondagmiddag “grimmig” en hield de ADO-supporters daar tot het einde van de wedstrijd. De gemeente Den Haag verplaatste de demonstratie van de Ajax-fans naar een andere locatie bij het Internationaal Strafhof.