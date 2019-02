Zeker zestien doden op verkiezingsdag Nigeria

In Nigeria zijn zeker zestien mensen om het leven gekomen bij gewelddadigheden rondom de presidentiële verkiezingen die zaterdag worden gehouden. Dat meldt persbureau AFP op basis van een organisatie die toezicht houdt op de stembusgang. De doden vielen op verschillende plekken in het land.

In Lagos, de grootste stad van Nigeria, zouden stemlokalen onder vuur zijn genomen. Hoeveel mensen hierbij zijn omgekomen, is onduidelijk. In de staat Rivers zijn volgens AFP een lokale politicus en zijn broer gedood.

Zaterdagochtend begon de verkiezingsdag al met berichten over schoten in verschillende steden. Ook werden in de stad Maiduguri meerdere explosies gehoord. De politie stelde in eerste instantie dat deze om “veiligheidsredenen” plaatsvonden, maar moest later toegeven dat er sprake was van een aanslag.

Volgens bronnen binnen het leger van ABC News is daarbij een militair om het leven gekomen en raakten vier anderen gewond. Terreurorganisatie Boko Haram, die Nigerianen eerder opriep niet te gaan stemmen, heeft de aanslag opgeëist.

Chaotisch verloop

De Nigerianen stemmen zaterdag voor een nieuwe president. De grootste kansmakers zijn de 76-jarige president Muhammadu Buhari en de vier jaar jongere oppositieleider en voormalig vicepresident Atiku Abubakar. De uitslag kan tot twee dagen op zich laten wachten.

De verkiezingen verlopen chaotisch. De Nigerianen zouden op 18 februari al hun stem uitbrengen, maar de stembusgang werd op het allerlaatste moment met een week uitgesteld vanwege “logistieke problemen”. Volgens de nationale kiescommissie was het uitstel noodzakelijk om vrije en eerlijke verkiezingen te garanderen. Zaterdag zijn er echter ook talloze signalen van stembusfraude.

In totaal zijn er sinds oktober 233 mensen om het leven gekomen door geweld gerelateerd aan de verkiezingen, volgens cijfers van toezichthouder SBM Intelligence. Het Nigeriaanse Centrum voor Communicatie en Veiligheid heeft twaalf van de 36 staten aangemerkt als mogelijk risicogebied.