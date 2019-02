Wij logeerden ieder jaar na 1949 in een achterbuurt van Saint-Tropez, in het eenvoudige huis van Madame Raimon en haar man. Eén keer per vakantie maakten wij met hen, hun familie en buren een dagtochtje. In de achterbak van de vooroorlogse camionnette van monsieur, volgepropt met jongelui, picknickmanden en kratten wijn, schudden wij over de zandweg langs de Chapelle Sainte Anne naar het uitgestrekte strand van Pampelonne. Tot onze hilariteit waagde de zoon van Madame Raimon het staand vanuit de achterbak van het rijdende vrachtautootje te pissen. Ik zag hem deze week terug in NRC op een foto uit 1983, achter Karl Lagerfeld en een model: Louis Alexandre Raimon, kapper van de beau monde.