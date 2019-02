Met een afgeladen kar loopt Anja Spaan (47), die met haar man een loonspuitbedrijf runt, de schappen af om groots in te slaan voor de winterbarbecue, die zij diezelfde avond nog organiseren in Zwammerdam. Dochter Beau (20) helpt mee. „We doen het voor het eerst, er komt zo’n twaalf man.”

Een winterbarbecue, is dat een ding?

„Waarom niet hè? Gewoon vuurkorf aan en het gezellig maken.”

Ik zie geen vlees om op de grill te leggen.

Dat hebben we al bij de keurslager gehaald. Nu hebben we nog flink wat brood, boter, slaatjes, komkommer, chocomel nodig. Eerst wordt er nog geborreld, vandaar de borrelnootjes. En ook ontbijt vast, voor de vrienden die blijven slapen: stokbroodje, hagelslag, eieren, pindakaas, melk en optimel.”

Dus u doet niet al uw boodschappen hier bij de Jumbo?

„Eigenlijk wel, ik haal altijd alles hier. Soms ga ik naar de keurslager, waar ze ander vlees hebben. En we hebben een pasje voor de groothandel, daar halen we frisdrank voor op de zaak. Voor het feestje hebben we daar nu ook bier en wijn ingeslagen.”

Voor zo’n volle wagen heeft u vast van tevoren wel een lijstje gemaakt.

„Nee hoor, dat doe ik nooit. Ik loop gewoon langs alle schappen in de winkel en pak wat ik nodig heb. Soms vergeet ik wat, wanneer je niet weet dat het thuis op is. Dan haal ik dat volgende keer wel. Maar nu je het zegt, Beau, pak jij nog even kruidenboter!”