VU stopt na honderd jaar met de bachelorstudie Nederlands

De Vrije Universiteit Amsterdam (VU) stopt met de bacheloropleiding Nederlands omdat er te weinig belangstelling voor is. Dat heeft een woordvoerder van de universiteit zaterdag gezegd in het Radio 1-programma De Taalstaat. Door het teruggelopen aantal studenten is het niet meer rendabel de studie nog aan te bieden.

De studie telt momenteel vijf eerstejaars en vijf medewerkers, stelde woordvoerder Wessel Agterhof. “Dat betekent eigenlijk een op een, en dan is de rekensom wel helder. Want we krijgen niet een jaarsalaris per student, helaas, van de overheid.”

Honderd jaar

In december vierde de VU nog dat de studie honderd jaar bestaat. Johan Koppenol, hoogleraar oudere Nederlandse letterkunde aan de universiteit, toonde in De Taalstaat begrip voor het probleem dat de studie met zo weinig eerstejaars niet in de lucht te houden is:

“Aan de andere kant hebben we het wel over onze moedertaal. En het is toch belangrijk dat we die blijven bestuderen met zijn allen, omdat die moedertaal ook een middel is om onze cultuur te leren begrijpen. We hebben het constant over identiteit, vandaag de dag. Juist onze taal is een heel goed middel om daar grip op te krijgen.”

De bachelor Nederlands wordt straks nog aangeboden op vijf grote Nederlandse universiteiten: in Utrecht, Groningen, Leiden, Nijmegen en aan de Universiteit van Amsterdam. Het aantal studenten loopt al lange tijd terug. Tussen 1995 en 2017 daalde het aantal eerstejaars van in totaal 555 naar 222, bleek uit cijfers van de universiteiten, meldde Nu.nl in september. Er is ook een tekort ontstaan aan docenten Nederlands op middelbare scholen.

Koppenol bepleitte zaterdag op Radio 1 dat er gekeken wordt naar de manier waarop Nederlands gegeven wordt op de middelbare school. Hij vreest dat het vak scholieren in zijn huidige vorm onvoldoende aanspreekt.