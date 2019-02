Singin’ in the Rain-regisseur Stanley Donen (94) overleden

Stanley Donen, regisseur van filmklassieker Singin’ in the Rain, is donderdag overleden. Hij is op 94-jarige leeftijd gestorven aan hartfalen, hebben zijn zoons laten weten aan persbureau AP. Donen was een van de meest toonaangevende filmregisseurs uit het Hollywood van de jaren veertig, vijftig en zestig van de vorige eeuw, met name door zijn musicals.

Singin’ in the Rain geldt inmiddels als een van de grootste klassiekers uit de Amerikaanse cinema, maar die erkenning kwam niet direct. De film werd, net als de andere musicalfilms van Donen, nooit onderscheiden met een Oscar. Pas in 1998 reikte de Academy de regisseur een ereprijs uit voor zijn gehele oeuvre. Hij sprak met de Oscar in zijn hand zijn dank uit voor “dit schattige kleine kereltje, dat in mijn ogen Titanic” is - verwijzend naar de grote winnaar van dat jaar:

“Woorden schieten mij vanavond tekort. In musicals zingen we dan een liedje. Heaven, I’m in heaven.”

“Voor Stanley Donen zongen acteurs, dansten acteurs”, aldus filmregisseur Guillermo del Toro. “Hij liet de camera dansen en de kleuren zingen.” Ook Steven Spielberg heeft naar eigen zeggen veel van de oude Donen geleerd. “De gulheid waarmee hij zoveel van zijn weekeinden eind jaren zestig aan filmstudenten als ik spendeerde om te onderwijzen in verhalen vertellen en lenzen gebruiken en acteurs aansturen - het is een tijd die ik nooit zal vergeten.”

Donan regisseerde onder meer Charade, Love Is Better Than Ever en Two for the Road. Hij werkte samen met talloze grootheden uit die tijd, onder wie Audrey Hepburn en Frank Sinatra, maar de belangrijkste was waarschijnlijk Gene Kelly. Hoewel de twee professioneel veel voor elkaar betekend hebben, omschreef Donan zijn band met Kelly als kil en moeilijk.

Kijk hier de Oscar-toespraak van Donan uit 1998 terug: