Rukker & Tucker

Zullen de bisschoppen en kardinalen die dit weekend samen met de paus in Rome met natte kwijlmonden babbelen over dat heerlijke, opwindende kindermisbruik, ’s avonds op hun kamertjes liedjes van Michael Jackson draaien? En waar koekeloeren ze dan onderhand naar op hun laptops? Naar roedels Wiener sängerknaapjes in opwindende matrozenpakjes? Of gaat het verder en kijken de religieuze jurken met zijn allen naar keiharde kinderporno? Die Michael Jackson zou trouwens, als ik die twee jongens in die docu moet geloven, een goede kapelaan zijn geweest.

De misbruikcijfers binnen de RK-kerk liegen er niet om. Duizenden kinderen zijn schandelijk misbruikt door deze viespeuken. Als deze cijfers maar niet via ons rekenwonder Eric Wiebes de wereld in zijn geholpen. Want dan kan het nog wel eens veel en veel erger zijn. En ik zou als ik de paus was onze minister van Economische Zaken ook niet de vertrekpremie voor de ontslagen pornopriesters laten regelen. Dan gaan ze namelijk niet alleen met een gouden handdruk de kerkdeur uit, maar ook nog met een vergulde lul. Vraag dat maar aan onze belastingambtenaren, die de afgelopen twee jaar van Eric weg mochten. Die hangen allemaal op onze kosten lekker in zijden hangmatten op de Seychellen. Eric had de regeling namelijk niet goed doorgerekend. Net als later met andere belangrijke cijfers. Iets met gas. En deze week met energie. En deze week ook met de KNMI. Misschien moet hij net als Stef Blok met een debiele knuffel op de foto. Of met een hele grote rekenmachine!

Maar terug naar de viespeukenkerk. Clubhuizen van criminele motorbendes worden de laatste jaren stevig dichtgetimmerd. Daar zijn redenen voor. Iets met openbare veiligheid. Maar de RK-kerken dan? Waarom mogen die gebouwen na zoveel openlijk toegegeven smeerlapperij wel open blijven? We hebben het hier over kinderen! En het gaat niet om uitzonderingen. Het kindermisbruik is massaal.

Af en toe hoor je een Roomse geestelijke mekkeren dat hij het echt niet wist. De vroegere kardinaal Simonis zei het ooit heel fijnzinnig. Hij koos in 2010 bij Pauw & Witteman voor het Duits. Wir haben es nicht gewusst! Smaakvol toch?

Wat moet je doen als een geestelijke aan je peuter, kleuter of tiener frunnikt? De politie bellen. Arresteren die gladjakker. Maar in de kerk werden eeuwen lang honderdduizenden ‘mantels der liefde’ over miljoenen doofpotten gedrapeerd. Diezelfde Simonis deed daar trouwens ook graag aan mee. En met hem dat hele zootje Roomse tukkers. Allemaal zitten slapen!

Ik zie nog maar één oplossing. We moeten onze nieuwe held Rutger Bregman bellen en aan hem vragen of hij undercover naar Rome wil afreizen. En dat hij zich dan vermomd als bisschop bij die smeerlappenconferentie naar binnen wurmt. Met staf en mijter. En dat hij daar overduidelijk zegt waar het op staat. Dat ze dat onnatuurlijke celibaat à la minute moeten opheffen en diezelfde avond lekker op elkaar moeten gaan liggen kroelen en pompen. En wie iets met een vrouw wil die spreekt dat af met een tochtige non. Dan krijgt het woord non-actief een totaal andere betekenis. Maar dat ze met hun vieze gezegende vingertjes van onze kinderen af moeten blijven!

Dat zou mooi zijn. Klare taal zoals Bregman onlangs ook in Davos sprak. En tegen die enge Tucker Carlson. Gewoon in Rome tegen die rukkers zeggen waar het op staat. Dat stiekem filmen en daarna online zetten. Op zo’n pedofielensite. Dan weten we zeker dat alle priesters het zien. Ik hou van mannen als Bregman. En zeker van zijn methode.

Het meest blij was ik met zijn ontmaskering van die linkse Bono van U2, die meer fiscale trucjes kent dan de boeven van KPMG en PwC bij elkaar. En ondertussen heel liefdevol met arme Afrikaanse kindertjes op de foto. Over misbruik gesproken.

Of ik nog naar de muziek van Bono mag luisteren? En naar de liedjes van Michael Jackson? Of is dat besmette muziek geworden? Geen idee. Ik luister voorlopig uitsluitend Gregoriaanse muziek. Waarom? Lekker onschuldig.