Ruim veertig arrestaties in Algerije bij protesten tegen president

Bij protesten in Algerije tegen president Abdelaziz Bouteflika zijn vrijdag meer dan veertig mensen opgepakt. Ze werden gearresteerd “voor het verstoren van de openbare orde, vandalisme, schade aan eigendommen, geweld en aanvallen op de openbare macht”, meldt het Algerijnse directoraat-generaal van de Nationale Veiligheid zaterdag.

Vrijdag gingen duizenden mensen de straat op in grote steden, uit protest tegen de 81-jarige president die sinds 1999 aan de macht is. Bouteflika, die na een beroerte in 2013 amper in het openbaar verschijnt, kondigde deze maand aan zich opnieuw verkiesbaar te stellen. De demonstranten willen dat hij afziet van deze vijfde termijn en eisen een einde aan de corruptie.

20.000 demonstranten

Persbureau AFP meldde dat er vrijdag zo’n 20.000 demonstranten op de been waren, waarvan een kwart in de hoofdstad Algiers. De demonstraties daar leidden volgens het persbureau tot “enkele schermutselingen” tussen de politie en de demonstranten. Het merendeel van de 41 arrestanten werd in Algiers opgepakt.

Volgens AFP wijst het beperkte aantal arrestaties erop dat de politie de demonstraties getolereerd heeft. Meestal worden demonstraties niet toegestaan.

De Algerijnen zijn ontevreden met de economische situatie in hun land. Veel jonge mensen zijn werkloos: een op de vier Algerijen jonger dan dertig is volgens officiële statistieken werkloos, meldt persbureau Reuters. Tegelijkertijd zou een wisseling van de macht het land ook verder kunnen destabiliseren. Mede daardoor kan Bouteflika nog op veel steun rekenen.

Bouteflika was een van de weinige regeringsleiders die na de Arabische Lente aan de macht bleef. De Algerijnse regering hield de burgers toen tevreden door met oliegeld de onrust af te kopen. De oppositie kondigde voor zondag meer demonstraties aan.