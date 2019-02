Migratieparagraaf leidt op SP-partijraad tot fel debat

SP’ers die openlijk de partij aanvallen maken zich in eigen kring niet populair. Als de voorzitter van de afdeling Rotterdam, Pieter Schol, zaterdag op de partijraad in Amersfoort zegt dat de SP angstig is geworden en „bereid is om deals te sluiten met dictators” klinkt boegeroep. Maar Schol staat niet alleen. Er zijn meer SP’ers die kritiek hebben op de migratieparagraaf in het Europese verkiezingsprogramma. Het debat hierover op de partijraad is zaterdag ongemeen fel.

Die openlijke verdeeldheid komt voor de partijtop niet erg gelegen. Terwijl de coalitie op verlies staat in de peilingen, profiteert de SP daar niet van. Om kiezers te trekken probeert de SP zich onder Lilian Marijnissen breder te profileren dan alleen op de traditionele sociaal-economische thema’s. Zo laat de partij een scherper geluid horen over klimaat en migratie dan een paar jaar geleden. Toen noemde de SP de deal met Turkije over het aanvragen van asiel buiten de EU nog „smerig”. Maar onder Marijnissen vaart de partij een andere koers.

Deal met Afrikaanse landen

In het conceptprogramma voor de Europese verkiezingen staat dat de partij wil onderzoeken of er met landen in bijvoorbeeld Afrika afspraken kunnen worden gemaakt over asielprocedures buiten Europa. Dit om de „onnodig gevaarlijke” oversteek over de Middellandse Zee te ontmoedigen. Die passage komt niet uit de lucht vallen. Marijnissen zei bij haar aantreden als partijleider vorig jaar dat ze geen principiële bezwaren heeft tegen migratiedeals met Afrikaanse landen.

Binnen de SP is sindsdien onrust over die nieuwe koers. Kritische leden die vonden dat er binnen de partij te weinig debat was over het migratiestandpunt, verenigden zich vorig jaar zomer. ‘De Groep’, zoals ze zich noemen, pleit in een publicatie die vorige maand onder SP’ers werd verspreid voor het behoud van „een ruimhartig en menswaardig vluchtelingenbeleid”. Zij vinden principieel dat asielzoekers in Europa asiel moeten kunnen blijven aanvragen.

Leden van deze groep waren ook de drijvende kracht achter een wijzigingsvoorstel voor het verkiezingsprogramma waar zaterdag het heftigst over werd gediscussieerd. Daarin wordt de mogelijkheid van asielprocedures buiten Europa geschrapt. Ook wordt hierin voorgesteld dat de EU voor „veilige vluchtwegen” moet zorgen, bijvoorbeeld door het verstrekken van visa op humanitaire gronden, om te voorkomen mensen in gammele bootjes stappen en op zee de dood vinden.

De meningen over het wijzingsvoorstel zijn zaterdag op de partijraad scherp verdeeld. Patrick Zoomermeijer van de afdeling Zaanstreek vindt dat de SP met de optie van asielprocedures buiten de EU „barrières opwerpt” voor vluchtelingen. „Dat is niet waar wij als socialisten en internationalisten voor moeten staan.” Anita de Vos zegt dat haar afdeling Schouwen-Duiveland heeft gekozen „voor het helpen en niet het tegenhouden van mensen”. De critici krijgen gretig applaus: al vóór de partijraad was duidelijk dat tientallen afdelingen het wijzigingsvoorstel steunen.

Realistische koers

Maar de door Marijnissen ingezette scherpere partijkoers krijgt ook bijval. Afdelingsvoorzitter Willem de Man uit Vlaardingen zegt dat „we niet alle grenzen kunnen opheffen en iedereen kunnen toelaten”. Tweede Kamerlid Henk van Gerven, lid van de afdeling Oss, benadrukt het belang van een realistische koers als het gaat om migratie. „Politiek is een zaak van het hart, maar ook van het hoofd en van draagvlak.”

Migratiewoordvoerder Jasper van Dijk probeert na alle inbreng de kritische afdelingen gerust te stellen. Hij heeft „goed geluisterd”, zegt hij, en beklemtoont dat asiel in Europa wat de SP betreft mogelijk blijft. „Wij zijn geen PVV of VVD.” Van Dijk zegt ook dat migratiedeals met Afrikaanse landen nog ver weg zijn, omdat die nog lang niet voldoen aan internationale standaarden rond mensenrechten. „Maar het is vreemd om te zeggen: we sluiten afspraken bij voorbaat uit”, aldus Van Dijk.

Bij de stemmingen over het verkiezingsprogramma is een voor de SP vertrouwd beeld te zien: de voorgestelde wijzigingen worden met grote meerderheid verworpen. Maar bij het kritische amendement over de migratieparagraaf is het toch even spannend. Pas na een gewogen stemming – grote afdelingen hebben een zwaardere stem dan kleine – komt de uitslag: 269 stemmen voor, 384 tegen. De partijleiding kan opgelucht ademhalen, maar de verdeeldheid binnen de partij is niet weg.

Neeltje Peters, voorzitter van de afdeling Amsterdam, blikt na afloop van de stemming terug. Ze zegt dat ze de discussie soms wel heel erg heftig vond. „Ik heb hier vandaag woorden als hypocriet en ‘PVV light’ gehoord. Laten we de inhoudelijke discussie voeren en niet elkaar de maat nemen.” Ze krijgt een daverend applaus.

Partijleider Lilian Marijnissen spreekt in haar slotspeech van „een goede discussie”. Het woord migratie neemt ze niet meer in de mond.