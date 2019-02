Guaidó weet verrassend grens over te steken naar benefietconcert

Het Venezuela Aid Live concert in de Colombiaanse grensstad Cúcuta werd volgens de organisatoren door meer dan 300.000 mensen bezocht. Zelfs interim-president Juan Guaidó verscheen nog kort bij het concert, ondanks het reisverbod dat de Venezolaanse president Nicolás Maduro hem heeft opgelegd. Morgen zal Guaidó samen met onder meer de Colombiaanse president Ivan Duque het startsein geven om de humanitaire hulp de grens over te brengen.

Juana Romario was naar eigen zeggen een van de eerste bezoekers van het groots opgezette concert op de Las Tienditas brug, dat tegen tien uur ‘s ochtends begon. Zes uur later staat ze nog te dansen. ,,Het is bloedheet, maar wanneer maken we dit nu mee. Zoveel goede artiesten en allemaal zijn ze solidair met mijn land” zegt Romario terwijl ze ritmisch zwaait met haar Venezolaanse vlag en geniet van de Colombiaanse zanger Carlos Vives die zijn hits zingt.

Vives is een van de meer dan 30 Spaanstalige grootheden die optreden bij het het Venezuela Aid Live festival ter ondersteuning van de humanitaire hulp die dit weekend Venezuela moet binnen gaan. ”We mogen Venezuela nu niet in de steek laten, Venezolanen we steunen jullie, we willen niet dat jullie honger lijden, dat doet ons pijn!” roept Vives in de verte vanaf het podium.

Vrijwel alle zangers en ook de presentatoren maken gedurende het festival in hun teksten verwijzingen naar de crisis in Venezuela, ooit een van de rijkste landen in de regio, en het land met de grootste aantoonbare oliereserves. Door de crisis zijn 3,5 miljoen Venezolanen op de vlucht geslagen, voornamelijk binnen de regio.

De Colombiaanse zangers Carlos Vives en Santiago Cruz tijdens Venezuela Aid Live. Foto Mauricio Duenas/EPA

Simultaan organiseert Maduro aan de andere kant van de brug, op zo’n 300 afstand het ‘Handen af van Venezuela’ concert: volgens Maduro wil Guaido samen met de VS de humanitaire hulp binnen brengen om een invasie te plegen en zou er een Paard van Troje-achtig scenario achter de hulp zitten. Van het concert bij de buren lijken de bezoekers niet veel mee te krijgen.

,,Tijdens rustige nummers hoor je soms wat” zegt Juana Romario die zelf aan de overkant woont in het Venezolaanse Táchira. “Ik ben de brug over gestoken speciaal voor dit concert. Alles was rustig vandaag, maar ik ben bang dat de grens vanavond dichtgaat. Ik ga terug naar Venezuela want mijn kinderen zijn alleen thuis”, zegt ze.

Ook Colombia wil Maduro weg

Rondom het festival wordt van alles verkocht. Witte T-shirts met het Aid Live logo, Venezolaanse en Colombiaanse vlaggetjes, petjes waarbij beide vlaggen broederlijk in elkaar verstrengeld zijn afgebeeld. Hoewel het grootste deel van het publiek Venezolaans lijkt te zijn, ofwel afkomstig van de andere kant van de brug, of als vluchteling neergestreken in Cucuta, word het concert en ook de humanitaire hulp breed gedragen onder de Colombianen.

Bezoekers van Venezuela Aid Live tonen een enorme Venezolaanse vlag. Foto Mauricio Duenas Castadena/EPA

“We hebben heel veel problemen met de Venezolanen”, zegt Nelson Gomes die water verkoopt bij de ingang van het concert. “De criminaliteit is hier enorm gestegen, er zijn veel zwervers en kleine kinderen die om eten of geld vragen. Wij Colombianen hebben er ook belang bij dat Maduro weggaat en het daar beter wordt, want veel Venezolanen zullen dan terug gaan”, zegt hij.

Veel water heeft hij ondanks de hitte en de brandende zon, niet verkocht. ,,Omdat Venezolanen geen geld hebben. Zelfs een simpel flesje water is al onbetaalbaar als je een Venezolaans salaris hebt”, zegt Nelson Gomes terwijl hij mee meezingt met ‘Para Ti’ van Juan Luis Guerra die op afstand te horen is. Hoewel de sfeer vrolijk en hoopvol is, zijn er zorgen bij het publiek hoe zaterdag het binnenbrengen van de humanitaire hulp zal gaan. En of het leger geen geweld gaat gebruiken.

Aan de Braziliaanse grens kwam het vrijdag al tot een clash toen Braziliaanse inheemse bewoners uit de omgeving probeerden te voorkomen dat Venezolaanse militairen de grensovergang zouden blokkeren op gezag van Maduro. Er vielen twee doden en meerdere gewonden. ,,Of jullie zorgen nu dat de verantwoordelijken voor deze moord worden nu opgepakt en berecht, of jullie zijn zelf verantwoordelijk”, stelde Guaidó in een reactie.

Guaidó rent richting concert

Hij verraste vriend en vijand door samen met de Colombiaanse president Ivan Duque plotseling op te duiken rondom de brug en de loodsen waar meer dan 200 ton aan eten en medicijnen liggen. Hoe hij de grens is overkomen terwijl hij een reisverbod heeft is nog onduidelijk, maar dat het überhaupt mogelijk is geeft al aan dat Maduro’s macht fragieler wordt. Op beelden is te zien hoe Guaidó rennend met een aantal partijgenoten richting het concert aan de andere kant van de brug komt aanzetten.

Zaterdagochtend vroeg zal Guaidó samen met de Colombiaanse president Duque, de presidenten van Chili en Paraguay en met Luis Almargo, secretaris generaal van de Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS) het startsein geven van het binnenbrengen van de hulp. Dat wordt spannend want Maduro heeft alle grenzen inmiddels dichtgegooid. ,,Ik maak me zorgen dat het uit de hand loopt zaterdag” zegt Marcelo León, die geroosterd vlees probeert te verkopen aan de feestgangers. ,,Ik heb familie in Bogota, als het hier echt gewelddadig wordt vertrek ik met m’n vrouw en twee kleine kinderen naar de hoofdstad”, zegt hij.

Venezolaanse militairen bij het tegenconcert dat president Nicolás Maduro heeft georganiseerd aan de grens met Colombia. Foto Hector Pereira/EPA

Maar president Duque zei vrijdag tegenover journalisten dat hij hoop heeft. ,, Ik heb er vertrouwen in. Zaterdag is de hulp in Venezuela”, aldus de president zelfverzekerd. Dat optimisme straat er ook vanaf bij het concert. ,,We zijn met duizenden, niemand kan ons tegenhouden”, zegt Lucia Macedo, die vrijdagmiddag op de valreep toch het vliegtuig vanuit Bogota naar de grens heeft gepakt. ,, Weg met de Maduro en de dictatuur!” schreeuwen de passagiers, vrijwel overwegend Venezolanen, naar Colombia trokken meer dan 1 miljoen vluchtelingen.

Het concert werd afgesloten met een ‘Imagine’ van John Lennon waarbij organisator Richard Branson het podium besteeg en een paar coupletten van het nummer meezong.