Giftige sterkedrank in Indiase theeregio kost zeker 93 levens

Giftige alcohol heeft in het noordoosten van India al aan zeker 93 mensen het leven gekost. Nog eens tweehonderd anderen zijn opgenomen in het ziekenhuis. De meeste slachtoffers zijn medewerkers van theeplantages in de staat Assam.

De slachtoffers dronken drank vermengd met giftige methylalcohol, een stof die het zenuwstelsel aantast. De eerste mensen werden donderdag al ziek. In het laatste etmaal zijn volgens een lokale arts zeker 34 mensen aan de alcohol overleden. Hoewel er in India vaker ongelukken gebeuren met verkeerd gestookte sterkedrank, zijn incidenten van deze omvang zeldzaam.

De eigenaar van een lokale alcoholproducent is aangehouden, zegt de politie tegen persbureau AP. Volgens persbureau Reuters werden in totaal twaalf mensen gearresteerd gearresteerd. Het onderzoek loopt nog, en de politie houdt rekening met meer aanhoudingen.

In India bestaat een levendige handel in illegaal gebrouwen alcohol. Met name het armere deel van de bevolking kan de drank die verkocht wordt in officiële overheidsslijterijen niet betalen. Eerder deze maand kwamen in de staat Uttar Pradesh nog tachtig mensen om het leven door vergiftigde alcohol. Ook in Uttarkhand viel een groot aantal doden.