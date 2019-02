‘Gedeelde ministeries betalen 560.000 euro voor extra huisvesting’

Het Rijk heeft in het eerste half jaar van 2018 ruim 560.000 euro uitgegeven aan de huur van externe vergaderruimtes voor de bij elkaar ingetrokken ministeries van Buitenlandse Zaken en Infrastructuur en Waterstaat. Dat meldt het tv-programma EenVandaag, dat aan de hand van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) overheidsdocumenten opvroeg.

De twee ministeries delen sinds 2017 een pand aan de Haagse Rijnstraat, het vroegere ministerie van Infrastructuur en Volkshuisvesting. Het gebouw werd voor 267 miljoen euro gerenoveerd, maar schiet in de ogen van het personeel al sinds de opening tekort. De zesduizend ambtenaren die er werken, hebben de beschikking over drieduizend (flex)werkplekken. Dat betekent volgens de Ondernemingsraden van beide ministeries dat het ‘s ochtends vaak haasten is om een goede plek te bemachtigen.

Net als zijn voorganger heeft minister van Buitenlandse Zaken Stef Blok beloofd iets aan de nijpende huisvestingssituatie te doen. Dat heeft het gevoel van miskenning onder de medewerkers nog niet weggenomen.

Vergaderen

Een ander gevolg van de beperkte ruimte: werkoverleggen worden regelmatig buiten de deur gevoerd, meldt EenVandaag op basis van de stukken die het heeft opgevraagd. De huur voor externe ruimtes bedroeg in het eerste half jaar van 2018 ruim 560.000 euro. In dezelfde periode een jaar eerder, toen de twee ministeries allebei nog een eigen gebouw hadden, waren de twee ministeries daar gezamenlijk 230.000 euro kwijt.

Vergaderingen die wel binnen de muren van het ministerie gebeuren, zijn in prijs gestegen. De nieuwe facilitair dienstverlener PoortCentraal, een publiek-private samenwerking tussen BAM, ISS en het rijksvastgoedbedrijf, rekent bijvoorbeeld 474,50 euro voor de huur van een LED-scherm, waar dat voorheen 73 euro kostte. Het gebruik van een microfoon kost niet meer 30, maar 124 euro. Omdat ook de bedrijfscatering duurder is geworden, zijn de twee ministeries volgens EenVandaag jaarlijks alleen aan mineraalwater al tienduizenden euro’s kwijt.

Verbouwing

In oktober vorig jaar werd duidelijk dat het ministerie van Binnenlandse Zaken, verantwoordelijk voor het Rijksvastgoed, het pand een jaar na de opening al liet aanpassen. Liften zijn geschilderd, er kwam nieuwe bewegwijzering en staatssecretaris Raymond Knops (CDA) beloofde de Tweede Kamer “meer plekken om te bellen en afgeschermde ruimten”.