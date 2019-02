ChristenUnie: vluchten Lelystad Airport via IJsselmeer

Coalitiepartij ChristenUnie vindt dat vliegverkeer naar Lelystad Airport straks over het IJsselmeer moet vliegen. Dat is nu niet overwogen, omdat verkeer naar Schiphol momenteel voorrang heeft op deze route. “Die regel moet van tafel. Je kunt niet langer zeggen: het mag niet want Schiphol heeft er last van”, stelt ChristenUnie-Kamerlid Eppo Bruins zaterdag in Het Parool en het AD.

Bruins vindt dat bij de nieuwe indeling van het Nederlandse luchtruim, waar nu over gesproken wordt en die in 2023 gereed moet zijn, de voorrang van Schiphol op de route geschrapt moet worden. De “heilige huisjes” van Schiphol dienen losgelaten worden, stelt hij: “Het luchtruim moet toch al op de schop, dan is het niet gek dat ook de nationale luchthaven daar iets van gaat merken. Laten we blanco beginnen.”

In het voorstel van Bruins gaan vluchten naar Lelystad Airport niet langer over bewoond gebied in de provincies Overijssel en Gelderland, maar over het IJsselmeer. Inwoners van die provincies verzetten zich fel tegen de komst van de luchthaven in Lelystad, omdat zij overlast vrezen. De overlast van de vliegtuigen wordt volgens Bruins niet verplaatst: “Tegen de tijd dat de toestellen bij Noord-Holland of Friesland zijn, vliegen ze al op kilometers hoogte.”

Minimale overlast voor omwonenden is - na veiligheid - de belangrijkste voorwaarde voor de komst van Lelystad Airport, zegt Bruins in Het Parool.

Schiphol ontlasten

Lelystad Airport moet volgens plannen van het kabinet in 2020 open gaan om vakantievluchten van Schiphol over te nemen en deze luchthaven te ontlasten. Op Schiphol ontstaat dan meer ruimte voor zakelijke en intercontinentale vluchten.

Schiphol wil graag verder groeien, maar kan dat niet omdat het al aan het maximum aantal vluchten zit. Onderhandelingen daarover tussen omwonenden, de milieubeweging en de luchtvaartsector mislukten eind januari.

De provincies Gelderland en Overijssel wensen dat de opening van Lelystad Airport wordt uitgesteld tot de herindeling van het luchtruim is voltooid. Of de luchthaven in 2020 daadwerkelijk opent, is mede daardoor nog onzeker.