Blikje afvalwater

Waarom zou je frisdrank kopen bij de drogist? Omdat er ‘Reduce Body Fat’ op staat? Aspire heet het bramen-frambozendrankje. Het is „ontwikkeld en samengesteld door voedingsexperts” en „helpt mee om het ideale gewicht te bereiken”. Zero calories staat erop. Klopt niet helemaal (0,8 kcal/100 ml). Braam en framboos zitten er in elk geval niet in. Wel veel zuur en allerlei stofjes die ook in energiedrankjes zitten, zoals taurine, guaraná, cafeïne en zoetstof. Tip voor mensen met afval-aspiratie: reduce body fat, drink kraanwater.