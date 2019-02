‘Alsof mensen hier op mij neerkijken’

Volgens de Chinese kalender is het nieuwe jaar net begonnen. Voor Benny Chung uit Hongkong reden om het jaar van het varken te vieren met een reis naar Europa. De 32-jarige verkoper van medische apparaten heeft eerst Londen bezocht met zijn vrouw en reisde daarna door met de Eurostar naar Nederland.

Chung keek zijn ogen uit in ‘Red Light Secrets’, het prostitutiemuseum op de Oudezijds Achterburgwal in Amsterdam. „Ik had nooit gedacht dat er zo’n grote industrie achter de prostitutie in Nederland zit”, zegt hij. „En dat daar zo openlijk over gesproken wordt, vind ik heel bijzonder.”

Hongkong telt ook een aantal prostituees, zegt hij, maar prostitutie is daar verboden. „Iedereen praat er op fluistertoon over. Als je al naar een prostituee gaat, dan doe je dat in het geheim.”

Op het eerste gezicht zijn Nederlanders tolerant en hulpvaardig, vindt Chung. Ze staan je vriendelijk te woord, vooral als ze iets aan je willen verkopen. „Maar als ik als Aziatische toerist door een grote Nederlandse stad als Amsterdam zwerf, bekruipt mij een vreemd gevoel”, zegt hij. „Het is alsof mensen op mij neerkijken. Zo van: wat doe je hier? Je bederft het straatbeeld. Heel onprettig, om eerlijk te zijn.”

Chung geeft toe dat hij geen vervelende confrontaties met Nederlanders heeft gehad. Hij is niet uitgescholden of aangevallen. „Het is een gevoel”, herhaalt hij. „Een gevoel dat ik moeilijk kan omschrijven, maar mijn vrouw weet precies wat ik bedoel.”

Dat is misschien wel het gekke aan Nederland, zegt Chung. In bepaalde opzichten is het een tolerant land, er lijken geen taboes te zijn, maar tegelijkertijd is er die kleinburgerlijke onderstroom. Een verklaring heeft hij er niet voor, daar moeten ze maar een socioloog op loslaten.

Chung is volgens zijn echtgenote altijd aan het werk. Hij gaat vroeg van huis en komt laat thuis. Dat hij tijdens deze reis alle aandacht voor haar heeft, is eigenlijk heel bijzonder. Voorzichtig vraagt zij of het geen tijd wordt dat ze hun weg vervolgen.

Elke seconde telt, lijkt zij te denken.