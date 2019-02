Vijftig doden India na drinken vergiftigd alcohol

In het noordoosten van India zijn vijftig mensen omgekomen na het drinken van vergiftigd alcohol. Persbureau AP meldt dat nog eens vijftig mensen ziek geworden door dezelfde drank.

Volgens een politiecommissaris in deelstaat Assam ging het om theeplantagemedewerkers in de districten Golaghat en Jorhat. Ze dronken donderdag een alcoholhoudende drank waarin methylalcohol was verwerkt, een chemicalie die het zenuwstelsel aanvalt. Tientallen van hen vielen bewusteloos neer en werden met spoed naar ziekenhuizen gebraacht.

Arrestaties

De eigenaar van een lokale alcoholbrouwer is gearresteerd. Ook vier andere personen zijn opgepakt. In India vallen regelmatig doden door het drinken van vergiftid alcohol. De armste bevolking kan alcoholhoudende dranken van gelicenseerde bedrijven niet betalen. Daardoor drinken ze vaak illegale likeuren.

Eerder deze maand kwamen 79 inwoners van het land om door het drinken van vergiftigd alcohol tijdens twee verschillende gelegenheden in de noordelijke deelstaten Uttar Pradesh en Uttarakhand.