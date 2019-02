‘Trainen in de avond verpest je slaap niet’

Het persbericht begint met gejaagd korte zinnetjes: het eten moet nog gekookt, de kinderen van school gehaald. Dus: er blijft in dit jachtige leven geen tijd over voor sporten.

Niet erg! Veel mensen geloven weliswaar dat je niet goed slaapt als je ’s avonds flink sport, gaat het persbericht verder, maar „bemoedigend onderzoek” in het tijdschriftExperimental Physiology suggereert dat een half uur intensief trainen in de avond de slaap niet verstoort. Toch gebruikt het persbericht hier de voorzichtige woorden: ‘suggereren’ en ‘bemoedigend’.

Terecht! De jachtige jonge ouder krijgt resultaten voorgeschoteld van een experiment met slechts elf dikke, ongetrainde mannelijke 45- tot 55-jarigen. Hebben die nog kleine kinderen op school?

Die elf gingen, met steeds vijf dagen tussentijd, eenmaal ’s morgens een half uur intensief sporten, eenmaal in de middag en eenmaal ’s avonds tussen 7 en 9 uur. Er werd veel gemeten: allerlei soorten slaap, hongergevoel, hongerhormonen in het bloed, eetlust en energie-inname, maar er veranderde eigenlijk niks.

Iets anders was er ook niet te verwachten met maar elf proefpersonen. Zegt zo’n eenmalige verstoring van een leventje zonder sporten iets over blijvende veranderingen in de slaap? Nee, natuurlijk niet. Vooral niet omdat de proefpersonen op de trainingsdag geen koffie en alcohol dronken. Geen woord wijden de onderzoekers aan de vraag of dat de slaap en eetlust beïnvloedt.

Er is nog meer te klagen: de onderzoekers noemen in hun inleiding één richtlijn die tegen intensief sporten in de avond adviseert, maar aan het eind van hun artikel noemen ze vijf onderzoeken waaruit al eerder bleek dat ’s avonds intensief sporten niet zoveel met de slaap doet.