Tientallen vrachtwagens evacueren burgers uit laatste IS-nederzetting

Zeker veertig vrachtwagens hebben vrijdag een groot deel van de burgerbevolking uit de Oost-Syrische stad Baghouz gehaald. Dat is de laatst overgebleven nederzetting van terreurorganisatie Islamitische Staat (IS). Het transport was geregeld door de Syrische Democratische Strijdkrachten (SDF) die al anderhalve week proberen om de stad te veroveren. Het offensief moet het einde markeren van het grondgebied van IS.

Een verslaggever van persbureau AFP meldt dat in de vrachtwagens vrouwen zitten gehuld in een zwarte niqaab, soms voorzien van een rugzak met wat schamele bezittingen. Naast hen kinderen in stoffige en vervuilde kleding en een aantal mannen wier gezichten zijn bedekt.

Offensief op Baghouz

Nog niet alle burgers zijn vertrokken uit de Oost-Syrische stad Baghouz, dat ligt ten oosten van de rivier de Eufraat en dichtbij de grens met Irak. Veel van hen zijn vrouwen en kinderen van jihadisten. Een woordvoerder van SDF denkt dat deze evacuatie “vandaag of morgen” kan worden afgerond.

Het SDF bestaat vooral uit Koerdische strijders en wordt gesteund door de internationale coalitie onder leiding van de Verenigde Staten. Het veroverde in 2017 Raqqa, de zelfbenoemde hoofdstad van IS, en begon anderhalve week geleden met het offensief op de laatst overgebleven nederzetting van de gevreesde terreurorganisatie. SDF schat dat er nog vier tot vijfhonderd IS-strijders zijn in Baghouz. “Zij krijgen de keuze: oorlog of overgave”, stelt een woordvoerder van de SDF. De verwachting is dat deze militanten zich niet overgeven maar vechten tot de dood erop volgt.

Amerikaanse militairen

Eerder op vrijdag liet het Witte Huis weten dat de VS niet alle troepen weghaalt uit Syrië. Tweehonderd “vredesbewaarders” blijven in het land. President Trump kwam terug van zijn beslissing na een telefoontje met de Turkse president Erdogan. Tot eind vorig jaar waren er nog tweeduizend Amerikaanse militairen in Syrië die zich vooral bezighouden met het trainen van militanten van SDF.

De rebellenbeweging heeft ook druk geoefend op de Amerikanen om zich niet terug te trekken uit Syrië. De vrees is dat veel IS-strijders ondergronds gaan in het woestijngebied op de grens van Syrië en Irak en vanuit daaruit aanslagen blijven plegen.

IS is zijn grondgebied zo goed als volledig kwijt.