Sint Maartense premier overleeft motie van wantrouwen

De Sint Maartense premier Leona Marlin-Romeo heeft een motie van wantrouwen in het parlement vrijdag ternauwernood overleefd. De motie was ingediend door de oppositie, die kritiek heeft op de afspraken die Marlin-Romeo met Nederland heeft gemaakt over financiering van het herstel van de luchthaven.

De stemming vrijdag beloofde spannend te worden, omdat de regeringscoalitie met acht zetels maar een meerderheid van één zetel heeft in het vijftien zetels tellende Sint Maartense parlement. Doordat partijleider Theo Heyliger van Marlin-Romeo’s partij United Democrats deze week werd opgepakt wegens corruptie, kon hij niet stemmen en was het onzeker of de motie zou worden verworpen. Uiteindelijk eindigde de hoofdelijke stemming in zeven voor en zeven tegen, wat betekent dat de stemmen staken en de motie is verworpen.

Aanleiding voor de politieke commotie op Sint Maarten was de deal die Marlin Romeo vorige maand met Nederland sloot over de financiering van de renovatie van de luchthaven, die door orkaan Irma bijna volledig werd verwoest. Door de deal komt er 100 miljoen euro vrij, waarvan Nederland 50 miljoen overmaakt. De tweede 50 miljoen euro komt via de Europese investeringsbank. In ruil voor de investering krijgt Nederland een vertegenwoordiger in het bestuur en de Raad van Toezicht van de luchthaven.

Luchthavendeal ‘bedreigt autonomie Sint Maarten’

De oppositiepartijen, onder leiding van de eerder door Nederland weggestuurde oud-premier William Marlin, vonden dat de gemaakte afspraken tot te veel bemoeienis van Nederland met Sint Maarten zou leiden en stelden dat de financiële deal “de autonomie van Sint Maarten kan bedreigen”. Ook stellen zij dat Marlin-Romeo “heeft gefaald” bij de wederopbouw na Irma tot nu toe.

De Sint Maartense politiek is bijzonder instabiel: sinds Sint Maarten in 2010 een autonoom land binnen het Koninkrijk werd traden al acht kabinetten aan. De Nederlandse regering zal daarom opgelucht zijn dat Marlin-Romeo nu door kan. Zij wordt gezien als een constructieve partner met wie verdere afspraken kunnen worden gemaakt over de 550 miljoen euro die voor de wederopbouw door Nederland is toegezegd.

Marlin-Romeo hekelde vrijdag de “politieke spelletjes” van de oppositie. Ze zei dat haar politieke tegenstanders “doelbewust een deal saboteren die na zorgvuldig overleg met internationale partners tot stand is gekomen en ons helpt bij één van onze meest prangende problemen”. Doordat de luchthaven anderhalf jaar na Irma nog altijd niet is herbouwd, is het aantal vliegbewegingen nog maar op 40 procent van wat het voor de orkaan was, zei minister van Toerisme Stuart Johnson vrijdag in het parlement.