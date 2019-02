R. Kelly aangeklaagd voor seksueel misbruik

Artiest R. Kelly is in de Amerikaanse staat Illinois aangeklaagd voor tien gevallen van seksueel misbruik. Dat meldt persbureau Reuters op basis van rechtbankdocumenten. In drie van de gevallen gaat het om meisjes van onder de zeventien jaar.

Kelly moet zaterdag in de rechtbank verschijnen. Hem hangt een straf van drie tot zeven jaar boven het hoofd. Sommige van de zaken waarvoor Kelly nu is aangeklaagd gaan terug tot 1998.

Kelly wordt al sinds het begin van zijn carrière in verband gebracht met seksueel wangedrag. Hij heeft alle beschuldigingen altijd ontkend. Recent kwam de 52-jarige artiest weer in de aandacht door de documentaire Surviving R. Kelly, die begin januari uitkwam. Verschillende vrouwen die relaties met de zanger hebben gehad vertellen daarin hoe hij hun fysiek en mentaal mishandeld zou hebben. Robert Sylvester Kelly, zoals hij voluit heet, zou jonge vrouwen die bij hem inwonen verbieden contact te hebben met de buitenwereld en hen zelfs opleggen wat ze moeten eten en drinken.

Veertienjarig meisje

R. Kelly scoorde wereldhits met nummers als ‘I Believe I Can Fly’ en ‘The World’s Greatest’. Hoewel hij vaak beschuldigd is van seksueel wangedrag, is hij nooit veroordeeld. In 2002 dook een video op waarin Kelly te zien zou zijn die seks had met een veertienjarig meisje. In 2008 werd hij daarvan vrijgesproken.

In de nasleep van Surviving R. Kelly werd de zanger door zijn platenlabel Sony aan de kant gezet. Collega-artiesten als Lady Gaga, Chance The Rapper en John Legend namen publiekelijk afstand van hem.

R. Kelly geeft op 20 april een optreden in de Amsterdamse zaal The Box.