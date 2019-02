Pedofiele priesters als roofdieren

Tomaso Clavarino kijkt er dezer dagen met gemengde gevoelens naar: de beelden van het topoverleg over seksueel misbruik in het Vaticaan. „Om de zo veel tijd beseft het Vaticaan de omvang van het probleem”, zegt de 32-jarige fotograaf uit het Italiaanse Turijn. „Maar nooit is er iets veranderd. Dat zal bij deze top niet anders zal zijn.”

Clavarino fotografeerde ruim twee jaar lang misbruikslachtoffers van de katholieke kerk – of voorwerpen die symbool staan voor hun leed. Zoals Erik, het product van verkrachting door een priester; zijn moeder was veertien toen ze van Erik beviel. Of Diego, die op zijn dertiende misbruikt werd door zijn godsdienstleraar. Of Giuseppe, die door jarenlange verkrachting niet langer dan twee minuten in een afgesloten ruimte durft te zijn. Als kind verstopte hij thuis alle kamersleutels.

Clavarino spoorde de mensen op via Rete L’Abuso, een organisatie die hulp biedt aan slachtoffers van klerikale pedofilie. „Het kostte veel moeite hun vertrouwen te winnen”, zegt hij. „Een groot deel heeft geen vertrouwen meer in de medemens. Ik ben van meet af aan eerlijk en transparant geweest over mijn bedoelingen.”

De mensen die hij fotografeerde zijn afkomstig uit probleemgezinnen met weinig geld, uit voorsteden of kleine dorpen waar priesters een belangrijke culturele of sociale rol hebben. „Pedofiele priesters zijn net roofdieren”, zegt Clavarino, zelf katholiek noch misbruikt. „Ze gaan op zoek naar de meest kwetsbare jongens en meisjes. Seksueel misbruik door geestelijken is veel groter dan we denken. Als ik genoeg fondsen kan aanboren, breid ik dit project uit naar andere landen.”

Het eerste misbruik vond plaats in een kerk in het dorpje Spotorno.

Foto Tomaso Clavarino Francesco werd als kind misbruikt door een priester in havenstad Savona.

Foto Tomaso Clavarino Francesco werd als kind misbruikt door een priester in havenstad Savona. Het eerste misbruik vond plaats in een kerk in het dorpje Spotorno.

Foto’s Tomaso Clavarino

Francesco met wat vrienden in de periode dat hij misbruikt werd. Foto Tomaso Clavarino

Het bos waar Mirko werd misbruikt door een priester tijdens een jeugdkamp. Foto Tomaso Clavarino



Slachtoffer Daniele wilde niet herkenbaar op de foto. Foto Tomaso Clavarino

Kamersleutel die door Guiseppe verstopt werd omdat hij na jarenlange verkrachting niet langer dan twee minuten in een afgesloten ruimte durfde te zijn. Foto Tomaso Clavarino

Het gebouw in Piemonte waar de in 2004 gearresteerde pater Marcanti vijf kinderen misbruikte. Foto Tomaso Clavarino