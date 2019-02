Politiek geworstel met nepnieuws

Met nog geen maand tot de verkiezingen voor de Provinciale Staten en de Waterschappen, klinken de termen desinformatie en nepnieuws vaak op het Binnenhof. Het probleem van desinformatie wordt steeds “prangender” zei minister van Binnenlandse Zaken Kajsa Ollongren deze week nog in een Kamerdebat. Een dag daarvoor was er nog een hoorzitting georganiseerd over de onderwerpen.

