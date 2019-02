Philips verhuist hoofdkantoor naar High Tech Campus Eindhoven

Philips verhuist zijn hoofdkantoor voor de Benelux naar de High Tech Campus in Eindhoven. In een vrijdag verstuurd persbericht schrijft het medische technologiebedrijf dat het daar begin 2020 intrekt. Het huidige hoofdkantoor voor Nederland, België en Luxemburg is gevestigd aan de Boschdijk, in het noorden van de Brabantse stad.

“Het huurcontract van ons huidige kantoor loopt eind maart 2020 af. Dit is een natuurlijk moment om ons te beraden op onze huisvesting”, zegt Hans de Jong, president van Philips Nederland, in het persbericht.

“De High Tech Campus is een buitengewoon belangrijke broedplaats voor nieuwe ideeën. Bovendien biedt de Campus een hele aantrekkelijke en diverse werkomgeving.”

Onderzoeksactiviteiten

De High Tech Campus is een bedrijventerrein waarop meer dan 185 voornamelijk technologische bedrijven en onderzoeksinstellingen gevestigd zijn. Onder andere ASML en NXP houden er kantoor. Philips zelf opende eind jaren negentig de campus om zijn onderzoeksactiviteiten op één plek te concentreren. In 2003 stelde de fabrikant het terrein open voor andere bedrijven. Sinds zes jaar is het in handen van Marcel Boekhoorn, de vastgoedondernemer die vorig jaar Hema kocht.

Philips huurt reeds dertien gebouwen op het bedrijventerrein. Vanaf 2020 werken er 5.500 mensen van het medische technologiebedrijf. De bedrijven op de campus bieden werk aan 11.500 onderzoekers, productontwikkelaars en startende ondernemers.

Signify

Philips werd in 1891 opgericht als gloeilampenfabrikant en was belangrijk voor de ontwikkeling van de stad Eindhoven. In 2016 splitste de traditionele lichtdivisie, Philips Lighting, af van het moederbedrijf, dat zich steeds meer richt op medische technologie.

In mei van dat jaar ging Philips Lighting naar de Amsterdamse beurs. Vorig jaar veranderde het zijn naam in Signify, om de afscheiding van Philips te onderstrepen. Philips heeft nog 16,5 procent van de aandelen in handen. In 2018 draaide Philips een omzet van 18,1 miljard euro, een groei van 5 procent. De winst bedroeg bijna 1,1 miljard euro. Het heeft 77.400 werknemers.

Het internationale hoofdkantoor van Philips zit sinds 1998 in Amsterdam.

