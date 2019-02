OVV: veel verbeterd na MH17

Luchtvaartmaatschappijen gaan bewuster om met de risico’s van het vliegen over conflictgebieden sinds vlucht MH17 in 2014 werd neergehaald. Dat blijkt uit onderzoek van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) dat donderdag is gepubliceerd.

Sinds de ramp met MH17 gaan luchtvaartmaatschappijen er niet langer vanuit dat opengestelde luchtruimen veilig zijn. Ook zegt een aantal maatschappijen sneller een gebied te mijden als onduidelijk blijft hoe veilig dat is.

Er is meer en betere informatie beschikbaar over conflictgebieden, constateert de OVV. Dat maakt de risico-inschatting voor maatschappijen gemakkelijker. Ook zijn er over dit thema nieuwe voorschriften opgesteld door de internationale burgerluchtvaartorganisatie ICAO.

Vertrouwelijke informatie

EU-lidstaten zijn actiever inlichtingen gaan delen waarmee risico’s van het vliegen over bepaalde gebieden kunnen worden geanalyseerd. De als risicovol aangemerkte gebieden worden verzameld en beschikbaar gesteld voor maatschappijen en passagiers.

In Nederland heeft de overheid met Nederlandse luchtvaartmaatschappijen afspraken gemaakt over de uitwisseling van vertrouwelijke informatie. Op die manier kan volgens de OVV in acute gevallen een betere risicoanalyse gemaakt worden.

De OVV is niet louter positief. Landen waar gewapende conflicten plaatsvinden, hebben de bewaking van hun luchtruim amper verbeterd, stelt de OVV. Ook vinden luchtvaartmaatschappijen de door staten verstrekte informatie niet altijd diepgaand genoeg om een goede inschatting te kunnen maken. De OVV zegt dat de „bereidheid en het vertrouwen” om elkaar actief te informeren niet overal ter wereld vanzelfsprekend is. Zeker niet als het gaat om vertrouwelijke informatie van inlichtingendiensten.

Open luchtruim

Op 17 juli 2014 kwamen de 298 inzittenden van Malaysia Airlines-vlucht MH17 om het leven toen het vliegtuig boven Oekraïne uit de lucht werd geschoten met een Boekraket van het Russische leger. Achteraf bleek dat inlichtingendiensten van verschillende landen wisten dat vliegtuigen in het luchtruim boven Oekraïne grote risico’s liepen wegens het conflict tussen Oekraïne en Rusland. Het luchtruim was nog geopend en de luchtvaartmaatschappijen waren niet op de hoogte van de risico’s.