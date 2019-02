Migranten voor Marokkaanse kust mogen terug naar Marokko worden gebracht

Migranten die vlak voor de kust van Marokko door Spaanse reddingsboten uit zee worden gered, mogen worden teruggebracht naar het Noord-Afrikaanse land. Dit zijn regeringen van Spanje en Marokko volgens het dagblad El País met elkaar overgekomen. Tot dusver was het gebruikelijk dat de Spanjaarden drenkelingen naar havens in hun eigen land brachten ongeacht waar ze werden aangetroffen.

De overeenkomst maakt onderdeel uit van een plan van de demissionaire regering van sociaal-democraat Pedro Sánchez om het aantal migranten vanuit Afrika naar Europa met de helft terug te dringen. Vorig jaar bereikte een recordaantal van 64.000 migranten Spanje vanuit Marokko. Sinds afgelopen zomer worden de grenzen van de Spaanse exclaves Ceuta en Melilla beter bewaakt. Spanje zou op zeer korte termijn al migranten terug kunnen sturen als die met de hulp van de Marokkaanse kustwacht zijn opgepikt op een plek die dichterbij een Marokkaanse dan een Spaanse haven ligt. Volgens de cijfers van het Spaanse Salvamento Marítimo werden in 2017 23.135 migranten uit zee gered en was Marokko bij slechts 4.045 daarvan betrokken. Zo’n 17 procent. De Spaanse regering rekent nu op meer steun van de Marokkaanse autoriteiten.

De overeenkomst past in een reeks van afspraken die beide landen in het verleden maakten. Spanje heeft er bij de Europese Unie op aangedrongen dat Marokko beter financieel gecompenseerd wordt voor inspanningen. Marokko kreeg in 2018 de toezegging van 140 miljoen euro aan EU-steun.

Het is een publiek geheim dat het regime van koning Mohammed VI de overtocht van migranten naar Europa kán reguleren. Zijn de verhoudingen tussen Marokko en de EU goed, dan zitten de grenzen potdicht. Maar zijn de Marokkanen uit op extra steun, dan arriveren plotseling meer bootjes op de Spaanse stranden.