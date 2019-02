Suburra 2 en andere series van week 8

Suburra 2

Gansters, corrupte politici en het Vaticaan. De harde Italiaanse serie Suburra speelt zich af in een badplaats vlak bij Rome en is gebaseerd op de gelijknamige film. In het tweede seizoen gaat de strijd om de macht verder.

Netflix, acht afleveringen.

Morten

Deze politieke thrillerserie komt pas vanaf 7 april op tv, maar is al online te bekijken. Morten gaat over een ambiteuze politicus die premier wil worden, maar te maken krijgt met een chanteur. Gebaseerd op de boeken van Annet de Jong en Dominique van der Heyde. NPO Start Plus, acht afleveringen.

AVROTROS

Absentia

FBI-agent Emily Byrne verdwijnt tijdens de jacht op een seriemoordenaar. Ze wordt doodverklaard, maar zes jaar later teruggevonden. Byrne weet niks meer van haar verleden.

Videoland, tien afleveringen.

Paddleton

Komiek Ray Romano werd een ster met de sitcom Everybody Loves Raymond, maar is de laatste tijd vaker in dramatische rollen te zien. Romano speelt in Paddleton een man die een verzoek krijgt van zijn ongeneeslijk zieke buurman: kan hij hem helpen een einde aan zijn leven te maken?

Netflix, speelfilm van 89 minuten.