OM wil administratie IS als bewijs gebruiken tegen Syriëgangers

Het Openbaar Ministerie heeft salarisstroken die door terreurorganisatie Islamitische Staat (IS) werden gebruikt voor de administratie van het zelfverklaarde kalifaat. Daarin staan ook de namen van enkele Nederlandse Syriëgangers. Het OM brengt de lijsten in als bewijs tegen de teruggekeerde Nederlanders.

Op de lijsten zouden de namen van IS-leden in het Arabisch en het Engels zijn opgenomen, schrijft het AD. Die krant beschrijft vrijdagochtend de zaak tegen de 23-jarige Maseh N., die nu dient in Rotterdam. Zijn naam staat in de lijsten. Tegen NRC zegt een woordvoerder van het OM dat de salarisstroken in die zaak twee weken geleden werden ingebracht. Het is de eerste keer dat dat werd gedaan.

De Amerikaanse inlichtingendienst FBI heeft volgens het AD de salarisstroken doorgegeven aan justitie. Dat kan de woordvoerder tegenover NRC niet bevestigen: “De MIVD (Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst, red.) heeft de informatie van de salarislijsten aan het landelijk parket verstrekt. Over verdere herkomst kunnen we geen uitspraken doen.”

Er wordt nu onderzocht in hoeverre de administratie als bewijs kan dienen tegen teruggekeerde Syriëgangers die door Nederland zijn gearresteerd. “We kijken nu naar het belang dat deze documenten kunnen hebben in de Nederlandse strafzaken”, aldus de woordvoerder.

Activiteiten in IS-gebied vaststellen

Omdat het OM geen onderzoek kan doen in het voormalige IS-gebied, heeft het weinig hard bewijs over de activiteiten van de uitreizigers. Met de salarisstroken - die weergeven welke bedragen zijn uitgekeerd vanaf 2016 tot juni 2017 - zou meer in detail kunnen worden aangetoond wat de verdachten deden in het uitgeroepen kalifaat. Zo moet worden vastgesteld of zij meevochten met de terreurgroep. Dan zouden ze mogelijk meer hebben verdiend.

De administratie van IS, die afkomstig is uit de steden die zijn terugveroverd op de terreurgroep, is omvangrijk. Zo schreef The New York Times eerder over de vondst van interne documenten van voormalige ‘ministeries’ in Mosul.