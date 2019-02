OM vervolgt oud-verpleger voor vier insulinemoorden

Het Openbaar Ministerie (OM) vervolgt Rahiied A. (22) voor het onnodig toedienen van insuline bij elf personen. Vier van hen overleefden dat niet. A. was verpleger in verschillende tehuizen in de regio Rotterdam. In een rapport dat de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) vrijdag presenteerde, staat dat de kwaliteit en veiligheid in al die instellingen tekortschoot.

Zorgpersoneel laat zich goed screenen. Maar dat moet de werkgever dan wel doen. Bij Rahiied A. ging het mis. Eerst diefstal, nu moord?

A. wordt verdacht van moord en poging tot moord, bleek vrijdagochtend in de rechtbank, waar hij zelf overigens niet aanwezig was. Er zijn in totaal vijftien gevallen onderzocht van ouderen die onder verdachte omstandigheden overleden zijn. A. legde in februari vorig jaar een bekentenis af in drie zaken.

In twee gevallen is het onderzoek nog niet afgerond, zei de officier van justitie vrijdagochtend in Rotterdam. Er worden nog twee sterfgevallen onderzocht, waardoor het totale aantal dodelijke slachtoffers van A. nog kan oplopen. Vier zaken zijn geseponeerd wegens gebrek aan bewijs van zijn betrokkenheid. Eind maart volgt nog een psychiatrisch rapport over A. Volgens persbureau ANP noemden zijn advocaten dat vrijdag in de rechtszaal van cruciaal belang voor het proces.

Tekortkomingen

De Inspectie kwam bij alle vier de instellingen waar A. werkte tekortkomingen tegen. Onder meer op het gebied van personeelsbeleid, deskundigheid van medewerkers en medicatieveiligheid.

Personeel van de instellingen werd onvoldoende aangestuurd, diploma’s of Verklaringen Omtrent Gedrag (VOG) ontbraken, en er werd bij het aannemen van nieuwe mensen niet goed genoeg naar cv’s gekeken. Tegelijkertijd wordt door de Inspectie opgemerkt dat A. met opzet handelde, en dat dergelijke incidenten om die reden nooit helemaal kunnen worden uitgesloten.

‘Kwaadwillendheid’

Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid (CDA) vrijdag tegenover ANP: “Als het inspectierapport iets duidelijk heeft gemaakt, dan is het dat tegen zulke kwaadwillendheid geen kruid is gewassen.” Tegelijkertijd vindt hij het de verantwoordelijkheid van instellingen om te zorgen dat de regels hoe dan ook worden nageleefd. Ook als er, zoals in de zorg, tekort is aan personeel. “Dat mag geen excuus zijn om die regels met voeten te treden.”