OM-topman: rechter moet oordelen over megaschikkingen

Als het Openbaar Ministerie tot een megaschikking komt met een bedrijf, moet de rechter deze voortaan kunnen toetsen. OM-topman Gerrit van der Burg pleit vrijdag voor een wetswijziging die dit mogelijk maakt. Van der Burg reageert op kritiek naar aanleiding van de miljoenenschikking die het OM trof met ING. Critici vonden de manier waarop de schikking tot stand kwam te ondoorzichtig.

“Het OM is bevattelijk voor die geluiden in de samenleving en daarom willen we meewerken aan de invoering van een marginale rechterlijke toets”, schrijft Van der Burg. Hij pleit voor een gespecialiseerde toetsingskamer die moet oordelen of een hoge transactie eerlijk is. Als de rechter oordeelt dat een schikking niet rechtmatig is, wordt het bedrijf alsnog gedagvaard.

Niet alle schikkingen hoeven langs de gedroomde toetsingskamer. Het gaat alleen om transacties vanaf “een miljoen of twee”, zegt Van der Burg tegen Het Financieele Dagblad. Afgelopen november nam de Tweede Kamer al een motie van de SP en D66 aan voor een rechterlijke toets voor megaschikkingen. In andere landen, zoals de Verenigde Staten, bestaat al dergelijke wetgeving.

Verbeterprogramma

In Het Financieele Dagblad stelt Van der Burg verder dat bedrijven die veroordeeld zijn of met justitie hebben geschikt, hierna verplicht een verbeterprogramma zouden moeten volgen. Hij spreekt over een vorm van ‘reclassering’ om te voorkomen dat bedrijven opnieuw de fout ingaan. Momenteel is de medewerking aan verbeterprogramma’s op vrijwillige basis.

Afgelopen september bleek dat ING een schikking van 775 miljoen euro heeft getroffen met het OM in een onderzoek naar betrokkenheid bij witwaspraktijken. De bank werd ernstige nalatigheid verweten. Volgens justitie konden ING-rekeningen door gebrek aan toezicht bij de bank ongestoord worden gebruikt voor criminele activiteiten.