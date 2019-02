Nul zetels is voor Jezus Leeft ook winst

Florens van der Spek (26) weet één ding zeker: Jezus gaat terugkeren op aarde. Waar hij nog over twijfelt, is of hij met zijn partij Jezus Leeft een zetel gaat halen bij de Provinciale Statenverkiezingen in Zuid-Holland. Hij plakt een poster van A2-formaat met ‘Jezus redt’ op een groot houten bord en zegt: „Maar het gáát ook helemaal niet om zetels.”

Als je gekozen wordt, weet Van der Spek, wacht het onvermijdelijke compromis. Geen zetels halen betekent geen concessies hoeven doen en dát is pas winst. „Over Gods woord willen wij niet onderhandelen”, zegt hij, terwijl hij de emmer lijm in de achterbak van de Mercedes van partijoprichter, schoonvader en chauffeur Joop van Ooijen zet. Vrienden vragen wel eens aan Van der Spek wat hij zou doen als hij minister-president wordt, maar hij vindt zichzelf daarvoor beslist ongeschikt. Onderhandelen met vier partijen? Onmogelijk als je de Bijbel letterlijk wilt volgen, denkt hij.

Bij de Provinciale Statenverkiezingen op 20 maart doet Jezus Leeft behalve in Zuid-Holland ook mee in Noord-Brabant, Gelderland en Flevoland. Zoals de partij ook meedeed aan de Europese verkiezingen in 2014, de Tweede Kamerverkiezingen in 2017 en de gemeenteraadsverkiezingen vorig jaar. Steeds haalde ze een handvol stemmen en kwam ze niet in de buurt van een zetel.

Maar dat maakt niet uit, want waar het om gaat is de verspreiding van het woord. Hét Woord. „ Als mensen door onze verkiezingsdeelname Jezus vinden, dan heeft het zin gehad.”

Een beetje rechtlijnig

Van der Spek zelf – gereformeerd opgevoed, als tiener ontspoord door drank en drugs, „ik deed altijd gekker dan de rest” – vond Jezus toen hij op zijn negentiende ineens een boekje over hem las. Het was alsof God tot hem sprak.

Van Ooijen, tussen het gesprek door: „Hier had volgens de ambtenaren een bord moeten staan! Je weet het nooit met die mensen.” De Mercedes zoeft langs een nieuwbouwwijk, ingeklemd tussen industrie, spoor en snelweg. Geen verkiezingsbord te bekennen.

Foto Merlin Daleman

Een politiek programma heeft de partij niet. Zondagssluiting van winkels: onzin, staat niks over in de Bijbel. „Alleen Jezus kan Nederland redden”, zegt Van der Spek.

„Florens, plakken!”, roept Van Ooijen ineens en hop, hij stuurt zijn auto naar rechts. Op zo’n honderd meter van de A15, tussen een spoorlijn en een beddenwinkel, staat een leeg verkiezingsbord. Van der Spek pakt een bezem en een emmer lijm, smeert het bord vol, hijst de poster op de bezem en kletsj, plakt hem vast. Precies in de hoek. „Ik erger me eraan als de poster niet waterpas hangt. Ik ben misschien een beetje …ehm, rechtlijnig.”

Tienduizend posters per jaar plakt de partij, schatte Van Ooijen eerder op de avond. Vooral in de regio tussen Sliedrecht en Gorinchem. Daar middenin, aan een doodlopende weg tussen weilanden in het buurtschap Peursum, staat het hoofdkwartier van de partij. Een erf met drie woonhuizen, een paar koeien, wat kippen. Van Ooijen woont er met zijn gezin en de gezinnen van twee van zijn dochters. Van der Spek is met een van hen getrouwd. Op hun eerste date gingen ze posters plakken in Amsterdam.

De boerderij is niet te missen. Op het schuine dak staat al ruim tien jaar in grote letters ‘Jezus Redt’. De gemeente wilde het eraf hebben, tot aan de Raad van State toe kreeg ze gelijk, maar Van Ooijen was not for turning. De letters bleven, iets kleiner en geel in plaats van wit. Foutje van de gemeente: in het dwangbevel stond alleen dat wítte letters weg moesten – en zie nu: als je over de provinciale weg rijdt, schreeuwt de blijde boodschap je nog altijd toe.

Juridisch mocht de gemeente dan gewonnen hebben, „Jezus wint altijd”, zegt Van Ooijen, terwijl hij op zijn telefoon de route naar de plakplaats uitzoekt. Alleen is de ‘T’ nu ’s avonds niet meer zichtbaar, want de lichtslang is kapot. En de ‘U’ valt ook weg. „Misschien moeten we het licht voorlopig even uitdoen.”

Scheppings Onderhoud

Al in de twaalfde eeuw liep er in deze streek een pastoor rond. Voor velen hier is Gods woord leidend en de mens dienend. Je denkt: een partij die de Bijbel letterlijk wil volgen kan hier stemmen scoren. Maar bij de herindelingsverkiezingen in november vorig jaar, voor de nieuwe gemeente Molenlanden, haalde Jezus Leeft maar 229 stemmen. Neem Noordeloos, met 2100 inwoners en drie grote kerken: slechts acht stemmen. De politieke voorkeuren zijn vastgeroest, denkt Van der Spek. Een SGP’er gaat niet ineens op Jezus Leeft stemmen.

Foto Merlin Daleman

Het maakt hem alleen maar fanatieker. Elke ochtend, soms al om half vijf, stapt hij in zijn bedrijfswagen, een grote Mercedes-jeep, om voor het werk nog even een paar uur posters te plakken. ‘Hier wil Jezus regeren’, staat erop. ‘Jezus redt’. Of gewoon: ‘Jezus leeft’.

Daarna ploegt hij tuinen om, legt hij straatjes aan, of vijvers. Zijn hoveniersbedrijf heet Scheppings Onderhoud en dat is precies waar het om gaat. Van der Spek: „God zei: ‘het hof moet onderhouden worden’, dat doe ik op deze manier.” Soms spreekt hij de huiseigenaar aan: kent hij het woord van Jezus al? Drammen werkt niet, daarom zul je hem ook niet op straat zien zoals sommige evangelisten. „Een goed gesprek dat zómaar ontstaat heeft meer zin.”

Foto Merlin Daleman

Er is een wereld te winnen. Overal ziet Van der Spek „rotzooi”. Posters met borsten en doodskoppen bijvoorbeeld, die spuit hij met een hogedrukspuit weg of hij plakt er zijn eigen posters overheen. Homoseksualiteit, nog zo’n zonde. De Nashville-verklaring ondertekende de partij niet. Er is zoveel mis in de wereld, je kunt overal wel verklaringen voor opstellen. „Beter is als de mensen gewoon Jezus gaan volgen”, zegt Van der Spek, terwijl hij een poster plakt op een bord in een plantsoentje naast de A15.

Als hij weer is ingestapt, zegt Van Ooijen: „Deze poster overleeft het meestal niet. Ze trekken hem er gewoon af.”

Van der Spek: „Ik rijd nog wel een paar keer langs.”