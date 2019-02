‘Noord-Korea alarmeert VN over nijpende voedseltekorten’

Noord-Korea kampt met een voedseltekort, dat dit jaar zou kunnen oplopen tot 1,4 miljoen ton. De rantsoenen voor burgers zijn nagenoeg gehalveerd, zo luidt de alarmering van het land in een memo aan de Verenigde Naties. Het persbureau Reuters citeert vrijdag uit dat document, waarin de Noord-Koreaanse overheid aan de VN en non-gouvernementele organisaties om hulp vraagt.

Het rantsoen van de Noord-Koreanen is sinds januari van dit jaar naar beneden bijgesteld van 550 gram per persoon per dag naar 300 gram. Een VN-woordvoerder zegt tegen Reuters dat naar schatting 41 procent van de bevolking ondervoed is.

Sancties

In 2006 heeft de VN-veiligheidsraad sancties tegen Noord-Korea ingesteld vanwege het kernwapenprogramma van het land. Volgens de memo hebben die sancties bijgedragen aan het voedseltekort, onder meer omdat Noord-Korea geen landbouwmachines kan importeren. Volgens de VN zijn de sancties er niet op gericht “een negatief effect te sorteren voor de bevolking”, maar is wel sprake van een negatief bij-effect.

Het afgelopen jaar was er ook een slechte oogst, waardoor er niet genoeg rijst, tarwe en aardappelen zijn. Dat is voedsel dat Noord-Korea volgens de VN normaal gesproken zelf verbouwt.

Vorig jaar konden de VN twee miljoen van de zes miljoen inwoners in Noord-Korea bijstaan met humanitaire hulp. Er werd toen niet genoeg geld opgehaald om meer te doen, volgens de betrokken ngo’s. In juli 2018 vroeg de noodhulporganisatie van de VN (OCHA) om 111 miljoen dollar aan donaties voor Noord-Korea, maar daarvan werd door de lidstaten een kwart ingewilligd.

Correctie: In een eerdere versie van dit nieuwsbericht stond dat het voedseltekort in Noord-Korea zou oplopen ‘tot 1.4 ton’. Het gaat om 1.4 miljoen ton. Dat is hierboven aangepast.