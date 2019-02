Negen jaar voor Geleense baas van motorclub Satudarah

Zes kopstukken van de Geleense tak van motorbende Satudarah zijn vrijdag in Roermond veroordeeld tot gevangenisstraffen tot aan negen jaar. Zij zijn veroordeeld voor onder meer wapenbezit, afpersing, vrijheidsberoving en deelname aan een criminele organisatie.

De hoogste straf, negen jaar, was voor Stefan P. - de leider van de Geleense Satudarah. Daarnaast zijn nog vijf motorbendeleden veroordeeld voor straffen tussen de 2,5 en zeven jaar. Vier andere mannen die gelieerd zijn aan de club werden veroordeeld tot twintig maanden cel voor hun rol in een afpersingszaak met wederrechtelijke vrijheidsberoving.

Openbaar Ministerie

De straffen vallen lager uit dan het Openbaar Ministerie (OM) had geëist. Het OM pleitte onder andere voor dertien jaar cel voor Stefan P., en eiste vier jaar tegen de vier mannen in de afpersingszaak. De rechter achtte de claim van het OM dat de mannen betrokken waren bij witwassen echter niet bewezen. Ook vond de rechter dat niet iedereen even sterk heeft bijgedragen aan de verschillende vergrijpen.

De rechter oordeelde wel dat de mannen deel uitmaakten van een criminele organisatie waarbinnen geweld werd aangemoedigd. “Satudarah Geleen had een bedreigende reputatie. Mensen durfden niet of nauwelijks een verklaring af te leggen uit vrees voor represailles”, zei de rechter volgens de Limburger.