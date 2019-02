Maxi Toys koopt Bart Smit van Intertoys

De Belgische speelgoedwinkelketen Maxi Toys neemt Bart Smit over van het failliete Intertoys. Het gaat om alle 39 Belgische winkels die vallen onder dochter Bart Smit Speelgoedpaleizen. Hoeveel geld Maxi Toys betaalt, is niet bekendgemaakt, meldt ANP vrijdag.

Intertoys werd donderdag failliet verklaard. Een week ervoor was uitstel van betaling aangevraagd. De verkopen in december, met Sinterklaas en Kerst een belangrijke maand in de speelgoedmarkt, waren behoorlijk tegengevallen. Ook zei topman Roland Armbruster tegen NRC dat klanten veel sneller dan verwacht overstappen op aankopen via internet.

Onderdeel van Blokker

Maxi Toys was voorheen net als Intertoys jarenlang onderdeel van Blokker Holding. Het heeft 170 winkels in Frankrijk, België, Zwitserland en Luxemburg en werd eerder dit jaar overgenomen door de Portugese investeerder Green Swan. Het heeft 1.100 werknemers. Alle Belgische Bart Smit-winkels krijgen de naam Maxi Toys op de voorgevel. Bij Bart Smit werken ongeveer tweehonderd mensen.

Volgens ANP is topman Maxi Toys-topman Alain Hellebaut enthousiast over het inlijven van Bart Smit. “Dankzij deze overname kunnen wij met Maxi Toys in België een nationale dekking realiseren”, zei hij volgens het persbureau.

Intertoys, dat ruim drieduizend werknemers heeft, onderzoekt de mogelijkheden voor een doorstart. Het heeft 286 winkels en nog eens 100 franchisenemers. Tot 2017 was het onderdeel van Blokker Holding. In Nederland is Bart Smit grotendeels uit het straatbeeld verdwenen. In 2016 werd aangekondigd dat de 243 winkels omgevormd zouden worden Intertoys-vestigingen. Dat proces was nog niet volledig afgerond. Er zijn nog een handjevol Nederlandse Bart Smit-vestigingen. Deze winkels zijn niet overgenomen door Maxi Toys.

