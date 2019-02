Levensmiddelenbedrijf Kraft Heinz tekent slechte cijfers in laatste kwartaal

Kraft Heinz, het Amerikaanse levensmiddelenbedrijf, heeft grote problemen. Volgens financieel persbureau Bloomberg schreef het bedrijf donderdagavond, na het sluiten van de beurs in New York, ruim 15 miljard dollar af op de waarde van een aantal merken. Het draaide in het laatste kwartaal van 2018 daardoor een groot verlies.

Het bedrijf maakte bovendien zelf bekend dat het momenteel wordt onderzocht door de Securities and Exchange Commission (SEC), de Amerikaanse beurswaakhond. Die instantie bestudeert de boekhouding van het bedrijf, en de “afspraken en veranderingen daarin met verkopers”, zo citeert The New York Times het bedrijf.

Nettoverlies in vierde kwartaal

De afwaardering raakt vooral aan takken van het bedrijf in de Amerikaanse en Canadese bedrijven. Ook van een aantal belangrijke merken zoals Kraft (kant-en-klaarmaaltijden) en Oscar Mayer (van onder anderen boterhamvlees) is op de waarde afgeschreven. Dat leverde blijkens de cijfers van het bedrijf een nettoverlies op van 12,6 miljard dollar in de laatsten maanden van 2018 - tegenover een winst in diezelfde periode in 2017 van 8 miljard dollar.

Het slechte nieuws over het voedselbedrijf leidde tot ook tot een val van het aandeel Kraft Heinz. Dat verloor na de sluiting van de reguliere effectenbeurs, in de zogeheten nabeurshandel, tot wel 20 procent.

De omzet van Kraft Heinz groeide in de laatste maanden van het jaar wel, maar door onder andere wisselkoerseffecten is daarvan maar 0,7 procent over. Volgens de directeur van Kraft Heinz is de afwaardering van het bedrijf het resultaat van de veranderende smaak van consumenten en gereduceerde prijzen.